EA Play : Origin et EA Access changent de nom

Depuis des années maintenant, Electronic Arts propose son propre abonnement permettant de profiter de tout un catalogue de jeux à moindre coût, qui a reçu plusieurs noms selon la plateforme. Nous avons ainsi EA Access sur consoles (depuis l'été 2014 sur Xbox One) et Origin Access sur PC (lancé en janvier 2016) disposant de deux formules, Basic et Premier. Oui, le consommateur peut vite s'y perdre à l'heure où les services se multiplient. Sans doute histoire de remettre les choses à plat avant l'arrivée de la next-gen et le lancement sur Steam, qui devait s'effectuer au printemps à la base, ils vont changer de nom le 18 août pour s'appeler... EA Play et EA Play Pro.

Oui, EA Play était le nom de l'évènement annuel de l'éditeur jusqu'à cette année où il a été renommé EA Play Live, qui sera désormais l'appellation retenue. Globalement, hormis ce changement d'identité, tout restera identique en termes d'avantages, avec quelques ajouts non détaillés au passage. Mais laissons Electronic Arts expliquer tout cela :

Les services d’abonnement EA Access et Origin Access bénéficieront d’un nouveau look et d’un nouveau nom le 18 août. EA Access et Origin Access Basic deviendront EA Play, et Origin Access Premier deviendra EA Play Pro. Vous conserverez tous les avantages que vous adorez : l’accès à une bibliothèque de titres exceptionnels, les essais en avant-première et votre remise de membre de 10 %. Nous en rajouterons même d’autres au cours des prochains mois, en commençant par des défis exclusifs en jeu et des récompenses mensuelles réservées aux membres sur certains titres.

Pourquoi EA Play ?

EA Play vous place au cœur de l’expérience de jeu. Le rassemblement de tous les avantages en une seule marque est important pour la cohérence de nos services. En tant que membre d’EA Play, vous êtes sûr(e) de bénéficier de la meilleure façon de jouer.

Quels sont les avantages d’EA Play ?

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les membres pourront accéder à des défis et récompenses exclusifs en jeu, débloquer du contenu qui leur sera réservé, jouer à des essais en avant-première des nouveautés, accéder instantanément à une collection de franchises plébiscitées par les fans et de hits et enfin économiser 10 % sur leurs achats dématérialisés EA, des jeux complets au contenu téléchargeable. Mais de quel genre de défis, récompenses et contenu exclusifs parle-t-on ?

Cela varie d’un jeu à l’autre, mais il s’agit par exemple de défis en accès anticipé et de récompenses comme des packs Ultimate Team, des éléments esthétiques/de personnalisation exclusifs et plus encore. Assurez-vous que les préférences d’e-mail de votre compte EA sont activées afin d’être parmi les premiers à savoir ce qui sera disponible avec votre abonnement sur vos jeux préférés comme Madden NFL 21, FIFA 21 et Star Wars: Squadrons. Vous pouvez également consulter les sites de nos jeux et la page Actus d’EA.com pour vous tenir informé(e).

Qu’en est-il de l’évènement annuel EA Play ?

Vous connaissez peut-être l’évènement annuel en direct baptisé EA Play. Il porte également un nouveau nom : EA Play Live. Il nous permet de présenter à notre communauté mondiale les dernières actualités d’EA et les dernières mises à jour de nos jeux. EA Play Live rassemble une multitude d’expériences, des révélations mondiales et des actus des jeux aux interactions passionnantes entre les joueurs et les plus grands hits d’EA.