EA et Origin Access : trois titres rejoignent le Vault pour les abonnés Basic et Premier

Electronic Arts n'a évidemment pas oublié les abonnés aux services EA Access et Origin Access, quatre jeux rejoignent d'ailleurs le Vault cette semaine, parfait pour bien débuter l'année.

Sur PC comme sur Xbox One, tous les abonnés peuvent ainsi s'amuser sur Sea of Solitude, qui était jusqu'ici réservé aux membres Premier. Le titre suit pour rappel Kay dans un monde fantastique avec des créatures effrayantes, même si le jeu est axé sur la narration. Les abonnés Origin Access Basic et Premier (sur PC uniquement) peuvent quant à eux redécouvrir Worms W.M.D., jeu de stratégie bien connu et axé sur le multijoueur, tandis que Mable & the Wood est accessible pour les abonnés Origin Access Premier, toujours sur PC donc. Il s'agit pour rappel d'un jeu d'action et d'aventure façon metroidvania où le joueur peut prendre l'apparence des boss qu'il a vaincu.

L'année 2020 commence doucement pour les joueurs abonnés au service d'Electronic Arts, qui avait accueilli le mois dernier Star Wars Battlefront II, Wreckfest, SUPERHOT ou encore Bloodstained: Ritual of the Night.