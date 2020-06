EA Access et Origin Access : 1 mois d'abonnement à 0,99 € pendant quelques jours, profitez-en !

PlayStation Now, Xbox Game Pass, Stadia Pro... Les services permettant de jouer en illimité à une sélection de jeux sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus populaires. Electronic Arts propose le sien depuis quelques années déjà avec EA Access sur PS4 et Xbox One, et Origin Access Basic sur PC (Origin Access Premier étant pour rappel plus cher, mais donnant droit aux nouveautés EA dès leur sortie).

L'offre n'est pas si chère que ça de base, proposée à 3,99 € pour un mois, ou 24,99 € pour un an. Le coffre numérique est d'ailleurs plus rempli que jamais : vous pouvez ainsi jouer en illimité à Mass Effect Andromeda, Les Sims 4, Need for Speed Heat, Battlefield V, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Unravel Two, Anthem, Burnout Paradise Remastered et bien d'autres.



Bonne nouvelle, que vous soyez un nouveau client ou un habitué, Electronic Arts propose actuellement une offre incontournable : 1 mois d'EA Access ou d'Origin Access Basic pour 0,99 € ! Ce tarif sans précédent est valable jusqu'au 29 juin 2020, et donne accès à tout le catalogue actuel sur PS4, Xbox One ou PC, ainsi qu'à des réductions exclusives sur les produits de l'éditeur. Que vous soyez intéressés par la découverte du service ou un jeu en particulier à terminer durant vos 30 jours d'abonnement, difficile de ne pas craquer.