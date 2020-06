Need for Speed Heat : EA se met enfin au cross-play avec une mise à jour imminente !

Electronic Arts avait officialisé la nouvelle il y a quelques semaines : Need for Speed et Ghost Games, c'est fini. La franchise va tout de même perdurer, et avec un partenaire de choc, Criterion Games, connu pour Need for Speed: Hot Pursuit, Need for Speed: Most Wanted et Need for Speed Rivals, mais aussi toute la saga Burnout. Ce que nous ne savions en revanche pas, c'est que Criterion travaillait en secret sur Need for Speed Heat, l'épisode de 2019 qu'il n'a donc pas développé, pour une amélioration non négligeable. Matt Webster, le General Manager, rapporte en effet qu'une mise à jour va apporter du cross-play au titre, permettant de jouer avec toute la communauté sur les mêmes serveurs !

Le patch pèsera 6,90 Go sur Xbox One, 7,16 Go sur PS4 et 1,10 Go sur PC, et sera disponible demain, mardi 9 juin 2020, avec d'autres correctifs en prime. Étant donné que votre compte EA est normalement relié à votre partie, vous pourrez même rechercher facilement vos compagnons de jeu de toutes les plateformes depuis le menu dédié.

D'ailleurs, vu que Need for Speed Heat est disponible sur Steam depuis peu, les joueurs de la plateforme et ceux d'Origin pourront jouer ensemble, avec la communauté console. À noter qu'il s'agit de la toute première fois qu'un jeu Electronic Arts devient compatible cross-play : de quoi motiver l'éditeur à inclure la fonctionnalité sur d'autres expériences ? Les surprises ne s'arrêtent pas là : Need for Speed Heat intègrera EA Access le 16 juin pour fêter ça, et nous avons rendez-vous le 18 juin à l'EA Play Live pour d'autres révélations autour de Steam et NFS, avec certainement d'autres épisodes cultes qui vont débarquer sur la plateforme.

Cette mise à jour inattendue sera la dernière pour Need for Speed Heat, alors que Criterion se concentre désormais sur le prochain épisode qu'il veut être « le jeu le plus expressif, le plus connecté socialement et le plus rempli d'action pour les fans de Need for Speed et l'ensemble des joueurs ».