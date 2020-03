Need For Speed Heat : une DB11 Volante, une F1, des défis et de la personnalisation avec la mise à jour de mars

Need for Speed Heat n'a peut-être pas rencontré le succès critique escompté, c'est quand même l'opus le plus populaire de la génération, EA Games et Ghost Games continuent donc de soutenir le jeu de course, qui va avoir droit dans le courant du mois à une mise à jour rajoutant du contenu.

Le Marché noir permettra ainsi d'avoir accès à de nouveaux véhicules, à savoir une Aston Martin DB11 Volante gratuite et une McLaren F1 payante, chacune étant livrée avec du contenu et des défis :

: Des éléments scénaristiques entièrement doublés ;



6 ensembles de défis à compléter par le joueur (3 à 5 heures de jeu) comprenant à la fois des éléments réutilisés (activités) et du nouveau contenu (nouveaux événements exclusifs) ;



Des tenues de personnages ;



Des éléments de personnalisation ;



Des éléments cosmétiques.

4,99 € - McLaren F1 (1993) :

: Des éléments scénaristiques entièrement doublés ;



6 ensembles de défis à compléter par le joueur (3 à 5 heures de jeu) avec du contenu réutilisé (activités) et du nouveau contenu (nouveaux événements exclusifs) ;



Des tenues de personnages ;



Des éléments de personnalisation ;



Des éléments cosmétiques.

Les joueurs sont invités à retrouver Raziel au Port Murphy afin d'accéder à ce contenu additionel, puis réaliser des défis pour débloquer des éléments de personnalisation cosmétiques pour la voiture et le pilote. Les développeurs rappellent au passage que Need for Speed Heat a reçu une grosse mise à jour en janvier rajoutant la compatibilité des volants, une roue de chat et les Clés de la ville, permettant contre de l'argent réel d'afficher sur la carte tous les collectibles du jeu.

