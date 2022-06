Amazon Prime Gaming : plus de 30 jeux offerts pour le Prime Day, dont la trilogie Mass Effect, Need for Speed Heat et des Star Wars !

Sans jamais devenir décevante, surtout pour le prix de l'abonnement, la qualité des offres Amazon Prime Gaming est en dent de scie depuis quelques mois. Il faut dire que le service avait frappé fort en donnant de grosses productions assez récentes en fin d'année dernière, notamment grâce à un partenariat avec Electronic Arts.

Cette collaboration va être prolongée à l'occasion du Prime Day, évènement annuel réservé aux membres payants leur donnant accès à des offres et réductions exclusives. Prime Gaming va donc suivre le mouvement avec pas moins 6 titres à récupérer et à conserver définitivement les 12 et 13 juillet 2022 : GRID Legends, Mass Effection : Édition Légendaire, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast et Star Wars Republic Commando. Gare cependant à ne pas les manquer, car vous aurez seulement 2 jours pour les obtenir.

Cela ne vous suffit pas ? Alors vous serez ravi d'apprendre qu'Amazon va également offrir 25 jeux indépendants, à débloquer entre le 21 juin et le 23 juillet ! Les heureux élus sont listés ci-dessous.

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Avant tant de cadeaux pour les abonnés, nous ne devrions donc logiquement pas avoir droit à une nouvelle salve de titres offerts au 1er juillet 2022, mais nous n'allons pas nous en plaindre. Vous pouvez toujours vous abonner à Amazon Prime et profiter de tous ses services pour 5,99 € par mois ou 49,00 € par an.

Lire aussi : Amazon Prime Gaming : les 6 jeux offerts de juin 2022 dévoilés, dont un gros hit d'Ubisoft