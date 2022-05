Amazon Prime Gaming : les 6 jeux offerts de juin 2022 dévoilés, dont un gros hit d'Ubisoft

Puisque le mois de mai touche à sa fin, il est temps de se pencher sur les offres de Prime Gaming de juin 2022, avec à la clé une nouvelle brochette de jeux à récupérer ainsi que tout un tas de bonus à débloquer dans les productions live service et autres titres jouables en ligne, entre autres. Une fois de plus, ils sont au nombre de 6, avec en tête un FPS d'Ubisoft en monde ouvert.

Nous retrouvons donc Far Cry 4, Escape from Monkey Island pour continuer la série et WRC 8 FIA World Rally Championship pour les plus connus, ainsi que les indés Astrologaster, Across the Grooves et Calico. Vous pouvez consulter le calendrier complet des offres ci-dessous.

LES JEUX GRATUITS DE JUIN 2022 AVEC PRIME Prime Gaming propose six titres gratuits à partir du 1er juin ! Que vous souhaitiez renverser une dictature radicale dans Far Cry 4 d'Ubisoft ou meubler un café à chats pittoresque dans Calico, les jeux gratuits de juin avec Prime en ont pour tous les goûts. Far Cry 4 - Les joueurs incarnent Ajay Ghale en voyage à Kyrat, un pays imprégné de traditions, pour tenter de réaliser le dernier souhait de sa mère, tout en se retrouvant au cœur d'une guerre civile.

MAINTENANT DISPONIBLE Battlefield 2042 - Noobmaster Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Black Desert Mobile - Prime Holy Vial of Light Chest

MAINTENANT DISPONIBLE FIFA 22 - Prime Gaming Pack

MAINTENANT DISPONIBLE GWENT - 1 Ultimate Premium Keg, 1 Premium Legendary Card

MAINTENANT DISPONIBLE Hearthstone - Standard Card Packs (x3)

MAINTENANT DISPONIBLE Madden 22 - Prime NFL Draft Pack

MAINTENANT DISPONIBLE Overwatch - Legendary Loot Box, x3 Standard Loot Boxes

MAINTENANT DISPONIBLE Pokémon GO - Prime Gaming Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE PUBG: Battlegrounds - 1 Silver G-Coin Box, 10 Contraband Coupons, 30 Polymers, 1 Level 2 Boost, 15,000 Battle Points

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - 7 Day Renown Booster

MAINTENANT DISPONIBLE Roblox - Virtual Nomad Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Splitgate - EPIC Nebula Armor, Jet Pack, Portal Gun, and Legendary Zeus Rocket Launcher

NOW AVAILABLE World of Tanks - Exclusive Commander Ragnar Bjornson, 1 Viking-Themed Medal and Decal, 1 Choice of Rental Tanks, 1 Day of WoT Premium Account, 1 x5 XP Missions

31 MAI Call of Duty: Vanguard/Warzone - June Spear Head Bundle

31 MAI COD Mobile - Merc 5 Bundle

31 MAI Fall Guys - The Amazing Falldazzler, 6,500 Kudos

31 MAI Last Chance to Claim Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + 'Xpress Deliveries, Cat Quest and Shattered - Tale of the Forgotten King

31 MAI Lost Ark - Leaf Ornamental Chest, Crystaline Aura (5 day use), Amethyst Shard Pack (500 shards)

31 MAI Two Point Hospital - Leisure Flare Bundle, Ex-Lizard Bundle

1 JUIN Destiny 2 - Polaris Lance Bundle

1 JUIN Amazon Luna April Prime Gaming Channel Titles - Moving Out, Lumines Remastered, Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition, BloodRayne 2: Terminal Cut, Far Cry 4

1 JUIN Free Games With Prime - Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico, WRC 8 FIA World Rally Championship

2 JUIN New World - Holy Vanguard Pack II, Truth Crusader Apparel Skin, Talk to the Hand Emote

2 JUIN Paladins - Sun-Kissed Cassie Skin

2 JUIN SMITE - Happy Little Painter Zhong Kui

6 JUIN Naraka: Bladepoint - Magpie Bridge Wallpaper

Toutes ces offres sont disponibles sur le site de Prime Gaming. L'ensemble de ces avantages est évidemment inclus dans l'abonnement Amazon Prime coûtant 5,99 € par mois ou 49,00 € à l'année.