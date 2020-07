Origin Access Premier : Sonic Mania et deux autres jeux SEGA rejoignent le service d'EA

Le service de jeux en illimité sur PC Origin se décline en deux formules : une Basic à 3,99 € par mois/24,99 € par an donnant accès à un large catalogue de titres, et une Premier à 14,99 € par mois/99,99 € par an permettant de jouer à davantage d'expériences, et surtout aux dernières sorties d'EA dès leur sortie.

Les clients Origin Access Premier vont cependant avoir droit à d'autres exclusivités sur les abonnés à moindre coût, et pas sur des productions Electronic Arts. L'éditeur vient d'annoncer un partenariat avec SEGA pour que trois de ses titres intègrent ce catalogue précisément, et pas le standard. Le premier, disponible aujourd'hui, n'est autre que Sonic Mania, l'hommage aux Sonic d'antan qui a conquis une grande partie de la communauté.

Les deux autres seront accessibles plus tard : Two Point Hospital, le jeu de gestion d'hôpital, arrivera d'ici la fin de l'été, et Endless Legend, le jeu de stratégie au tour par tour où nous dirigeons des civilisations entières dans le monde d'Auriga, d'ici la fin de l'année. Si Sonic Mania vous fait de l'œil, il est disponible à partir de 22,49 € sur consoles chez Amazon.

