Xbox Game Pass : les jeux de Riot ajoutés au catalogue, tous les Agents et Champions de Valorant et LoL débloqués en bonus

En juin dernier, Microsoft annonçait un partenariat inattendu avec Riot Games pour intégrer ses jeux au Xbox Game Pass. Quel intérêt, pour des jeux en free-to-play, vous diriez-nous ? Eh bien, au-delà de la mise en lumière des titres dans le catalogue PC et mobiles, tous les abonnés qui relieront leurs comptes Riot et Xbox débloqueront des bonus en tout genre.

Vous aurez ainsi accès à des multiplicateurs d'expérience et à tous les Agents et Champions de Valorant, League of Legends et League of Legends: Wild Rift, aux Tacticiens Petites Légendes et à des skins pour Teamfight Tactics, ou encore aux cartes du set Fondations pour Legends of Runeterra. Attention cependant, ces avantages ne sont que temporaires et valables lors du temps de votre souscription, vous ne les conserverez pas si vous mettez fin à votre abonnement Game Pass. Vous pouvez en revanche bénéficier de cadeaux uniques et permanents si vous reliez vos comptes avant le 1er janvier.



Avis à celles et ceux figurant en haut du tableau des scores, qui jouent uniquement en ARAM, qui veulent dépasser la méta et aux plus grand·e·s tacticiennes et tacticiens ! Les plus grands jeux PC et mobile de Riot sont désormais disponibles dans le Game Pass, accompagnés d’une quantité de contenu plus impressionnante que Malphite en personne, dont différents avantages et de nombreuses récompenses.

Voici le détail de ce qui vous attend, ainsi que plus d’informations sur les bonus que vous obtiendrez en reliant vos comptes avant le 1er janvier 2023.

Les jeux et leurs avantages

VALORANT

Combinez phases de shoot nerveuses avec les capacités propres à chaque agent dans Valorant, le jeu de tir tactique en cinq contre cinq. Affrontez vos adversaires dans les modes Compétitif et Non-classé, en Match à Mort, Intensification et Spike Rush.

Voici les avantages réservés aux membres du Game Pass :

Tous les Agents débloqués ;

Accès garanti à tous les nouveaux Agents, dès leur sortie ;

20 % de bonus d’expérience pour le Passe de Combat, le Passe d’événement et les Contrats d’Agents actifs.

League of Legends

Plongez dans l’un des titres compétitifs les plus joués au monde, l’incontournable du MOBA. Dans League of Legends, un jeu mêlant vitesse, stratégie et intensité, deux équipes de cinq puissants champions s’affrontent pour détruire la base de leurs adversaires.

Voici les avantages réservés aux membres du Game Pass :

L’intégralité des Champions (plus de 160) ;

Accès garanti à tous les nouveaux Champions, dès leur sortie ;

20 % de bonus d’expérience.

Teamfight Tactics

Testez vos capacités à constituer une équipe dans Teamfight Tactics, le jeu de combat automatique multijoueur dans lequel vous devez combiner des champions et des objets issus de League of Legends. Sélectionnez vos champions, positionnez-les et tentez de remporter la victoire dans cette bataille opposant huit joueuses ou joueurs. Avec des centaines de combinaisons d’équipe et une méta en constante évolution, toutes les stratégies sont possibles… le tout avec un adorable Tacticien à vos côtés !

Voici les avantages réservés aux membres du Game Pass :

Les tacticiens Petites Légendes rares 1 étoile ;

4 skins d’Arène disponibles jusqu’en avril 2023 et 1 skin d’Arène qui changera tous les mois après cette date.

Legends of Runeterra

Dans ce jeu de cartes et de stratégie, votre talent conditionnera votre succès. Mêlez des champions, des alliés et des régions iconiques de Runeterra pour débloquer des synergies de cartes et surpasser votre adversaire.

Voici les avantages réservés aux membres du Game Pass :

Toutes les cartes du set Fondations.

Et si cela ne vous suffit pas, un autre jeu et ses avantages seront disponibles en janvier !

League of Legends: Wild Rift

Pensé pour le mobile, League of Legends: Wild Rift transpose le gameplay classique de League of Legends sur vos appareils mobiles préférés. Vous pourrez faire équipe et vous mesurer à vos adversaires dans un titre nerveux aux contrôles fluides, une expérience facilitée pour les écrans tactiles.

Voici les avantages réservés aux membres du Game Pass à partir du mois de janvier :

L’intégralité des Champions (plus de 80) ;

Accès garanti à tous les nouveaux Champions, dès leur sortie ;

20 % de bonus d’expérience.

De plus, si vous reliez vos comptes Riot et Xbox avant le 1er janvier 2023, vous recevrez encore plus de récompenses :