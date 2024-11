Xbox : une grosse nouveauté pour les abonnés au Game Pass Ultimate !

Microsoft a lancé la semaine dernière une nouvelle campagne promotionnelle, « Ceci est une Xbox », nous rappelant que de nombreux d'appareils peuvent servir à jouer grâce au Game Pass Ultimate. C'est une excellente chose pour les joueurs, mais il y a un défaut majeur : les jeux dépendent du catalogue Game Pass, avec des arrivées et des sorties régulières. Heureusement, Microsoft veut aller encore plus loin et permet désormais de jouer aux jeux que vous possédez en streaming.

La fonctionnalité est encore au stade de bêta, seulement 50 titres sont disponibles et il faut évidemment être abonné au Game Pass Ultimate. Par ailleurs, le cloud gaming issu de son catalogue d'achat n'est pour le moment disponible que sur les téléviseurs connectés, les navigateurs web, les smartphones, tablettes, appareils Amazon Fire, PC et même les casques VR Meta Quest 2, 3 et Pro via l'application Xbox Cloud Gaming (bêta). Il faudra attendre 2025 pour en profiter sur les consoles Xbox et via l'application Xbox de Windows. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle pour les abonnés et voici la liste des jeux disponibles en streaming :

Animal Well

Assassin’s Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur’s Gate 3

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare II

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake

DREDGE

Dying Light 2 Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

FINAL FANTASY XIV Online

FINAL FANTASY

FINAL FANTASY II

FINAL FANTASY III

FINAL FANTASY IV

FINAL FANTASY V

FINAL FANTASY VI

Hades

Harry Potter: Quidditch Champions

High On Life

HITMAN World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper 2

Kena: Bridge of Spirits

Lego Harry Potter Collection

Life is Strange: Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA TOUR 2K23

Phasmaphobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

7 Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy’s The Division 2

TopSpin 2K25

UNDERTALE

Visions of Mana

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE 2K24

Microsoft partage au passage un petit tutoriel pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité sur les appareils compatibles à l'heure actuelle :

Sur PC, smartphone, tablette ou autres appareils avec navigateur : Utilisez un navigateur compatible comme Microsoft Edge, Google Chrome, ou Apple Safari. Accédez à xbox.com/play. Connectez-vous avec votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Repérez la section « Reprenez votre partie » pour voir les titres jouables avec le Xbox Cloud Gaming (bêta). Connectez une manette compatible, comme la manette sans fil Xbox, la DualSense de PlayStation ou la DualShock 4. Sur PC, certains jeux prennent également en charge le clavier et la souris. Commencez à jouer ! Sur téléviseurs connectés et casques VR compatibles :



Téléchargez et lancez l’application Xbox sur des TV Samsung ou des appareils Amazon Fire ou l’application Xbox Cloud Gaming (bêta) sur des casques Meta Quest 2, 3 ou Pro. Connectez-vous avec votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Trouvez la section « Reprenez votre partie » pour jouer immédiatement ou découvrir quels titres sont jouables avec le Xbox Cloud Gaming (bêta) après les avoir achetés. Connectez une manette Bluetooth compatible, comme la manette sans fil Xbox, la Xbox Adaptative Controller, la DualSense et la DualShock 4 de Playstation, elles sont toutes compatibles. Jouez !

Voilà qui devrait un peu aider à faire passer la pilule de la récente augmentation de prix, même si les revendeurs permettent encore de s'abonner au Game Pass Ultimate contre l'ancien montant : 44,99 € pour trois mois via Amazon, Cdiscount ou Fnac.