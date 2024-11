« Ceci est une Xbox » et vous en avez peut-être une sans même le savoir !

Les constructeurs de consoles tentent de toucher un public toujours plus large, quitte à perdre progressivement ce qui faisait leur identité. Si Nintendo est encore assez sage de ce côté, avec seulement quelques incursions sur mobiles, Sony Interactive Entertainment n'hésite plus à porter ses titres first-party sur PC et ce de plus en plus rapidement, le prochain sur la liste étant Marvel's Spider-Man 2. Chez Xbox, le simple fait que Microsoft soit derrière a depuis longtemps brouillé la ligne entre les consoles et ordinateurs, avec le Game Pass comme service unificateur pour accéder aux jeux de ses studios. La crise d'identité s'affranchissant de toute limite a toutefois pris un sacré tournant cette année avec l'arrivée de certains jeux sur PS5 comme Sea of Thieves, jusqu'à annoncer Indiana Jones et le Cercle Ancien chez la concurrence avec un peu de retard, les séries des éditeurs rachetées continuant de leur côté de paraître partout. Bref, les raisons de posséder une console Xbox ne sont clairement plus les mêmes. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une Xbox ? Non, nous ne sommes pas devenu sénile durant l'écriture de cet article. Il s'agit juste de la nouvelle campagne marketing qui tente de faire comprendre au public que de nombreux appareils peuvent servir à accéder à la librairie de jeux Xbox, non sans humour. Pour le coup, de nombreuses personnes en possèdent une sans le savoir.

Si les Xbox Series X|S sont toujours là, sont également considéré comme étant des Xbox les casques Meta Quest, les Smart TV Samsung, les smartphones dont ceux de cette dernière marque, les appareils Fire TV d'Amazon et les consoles portables comme les ROG Ally d'ASUS. Le but est ici d'inviter « les utilisateurs à jouer avec la Xbox sur plusieurs appareils et écrans » et de mettre en valeur « l'évolution de la Xbox en tant que plateforme qui s'étend sur plusieurs appareils ». En plus du clip live-action ci-dessus, plusieurs grandes villes (San Francisco, Atlanta, Chicago, Sydney, Melbourne, Brisbane, Londres, New York et Berlin) accueillent également de la publicité à grande échelle allant dans ce sens comme le révèle un article de Xbox Wire.

Plusieurs grandes marques se prêtent également au jeu, avec Samsung en tête de liste pour des raisons évidentes, mais également Crocs, Porsche et The Happy Egg Co.. Microsoft ne perd d'ailleurs pas le nord et a lancé sur le Xbox Gear Shop une gamme de vêtements, ainsi que des boîtiers de protection pour iPhone et smartphones Samsung, en plus de stickers.

Enfin, un quiz en temps limité sert à tester notre connaissance de ce qu'est ou non une Xbox.

