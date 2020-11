F1 2020 : une démo est disponible sur PS4 et Xbox One

F1 2020 est sorti en juillet dernier, ce qui fait presque une éternité, car depuis, Lewis Hamilton a eu le temps de battre le record de victoires de Michael Schumacher et de remporter son septième titre de champion du monde de Formule 1. De son côté, Codemasters essaye d'attirer de nouveaux joueurs.

Eh oui, c'est via une bande-annonce que le studio annonce la sortie dès aujourd'hui d'une démo gratuite de F1 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One uniquement, dommage pour les joueurs PC. Cette version d'essai permet de découvrir le mode Mon Écurie, les nouvelles options de course ou encore le multijoueur en écran scindé, et les joueurs peuvent se lancer dans la création de leur équipe de F1 et participer au week-end de course d'Australie.

Si vous décidez de franchir le pas de l'achat, la progression sera sauvegardée, F1 2020 est vendu 39,99 € sur Amazon.fr.