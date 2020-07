F1 2020 prend le départ avec sa bande-annonce de lancement

Comme chaque année, Codemasters sort un nouveau jeu de course sous licence officielle de la Formula One. F1 2020 est disponible depuis hier sur ordinateurs et les consoles de salon de Sony et Microsoft, le studio en profite donc pour partager une bande-annonce de lancement qui fait le point sur le contenu :

Dans F1 2020, les joueurs peuvent retrouver les circuits de Hanoï et Zandvoort, un nouveau mode Mon Écurie, davantage d'options de course, un mode multijoueur en écran scindé, des monoplaces classiques et tout un tas de petites améliorations, comme l'ERS activable d'un seul bouton, le rétroviseur intérieur et même la Formule 2. Lee Mather, directeur de la franchise F1 chez Codemasters, commente ce lancement :

Deux années ont été nécessaires pour concevoir F1 2020, et nous sommes ravis de l'innovation proposée aux joueurs. Que vous souhaitez jouer en écran scindé pour défier vos amis, ou alors participer avec votre propre écurie à la saison, F1 2020 offre aux joueurs la possibilité de faire la course comme ils le souhaitent.

F1 2020 est disponible dès maintenant, vous pouvez notamment le retrouver sur PC chez Gamesplanet avec une réduction de 19 %, et si vous préférez les consoles, vous pouvez retrouver notre guide d'achat des versions PS4 et Xbox One juste ici, que ce soit pour la Seventy Edition ou la Schumacher Deluxe Edition.