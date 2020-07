F1 2020 : toutes les nouveautés en une vidéo, dont un Podium Pass avec un système de saisons

F1 2020 sera le dernier épisode de la franchise de Codemasters avant le passage à la next-gen. Alors, histoire d'amener encore plus loin cette simulation appréciée des joueurs, les possibilités et les fonctionnalités vont être poussées vers de nouveaux retranchements. Mode My Team, circuits d'Hanoi et de Zandvoord, multijoueur en écran scindé, options de course supplémentaires ou encore voitures classiques inédites ont ainsi déjà été confirmés par le passé.

Une nouvelle bande-annonce fait le point sur les fonctionnalités de retour ou nouvelles, comme l'ajout de l'ERS activable avec la seule pression d'un bouton et d'un rétroviseur intérieur pour identifier facilement les concurrents derrière nous. La plus grosse révélation de la vidéo reste celle d'un Podium Pass, adaptation du désormais traditionnel système de saison et de Battle Pass à la sauce F1 2020. Plusieurs saisons sont prévues avec des défis et des éléments de personnalisation à débloquer, via un système gratuit ou une déclinaison payante VIP avec encore plus de contenu. Tous ceux qui précommanderont leur exemplaire auront assez de crédits pour acheter le Podium Pass VIP de la première saison, et s'ils remplissent assez d'objectifs, pourront débloquer assez de crédits pour la saison suivante, et ainsi de suite.

« Dans moins d'une semaine, les joueurs pourront prendre part aux nouvelles expériences disponibles dans F1 2020. Cette année, nous avons mis en place de nouvelles caractéristiques qui conviendront à tous types de fans » a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise F1 chez Codemasters. « Grâce à « My Team » ou bien encore le retour de l'écran scindé, F1 2020 est l'expérience ultime de simulation de course automobile pour accompagner le calendrier 2020 révisé de la F1 ! »

La date de sortie de F1 2020 est fixée au 10 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Amazon.fr offre en exclusivité un steelbook à l'effigie de Michael Schumacher pour toute commande d'une édition Deluxe, en version PS4.