F1 2020 : le nouveau mode My Team où vous gérez une écurie et ses pilotes détaillé en vidéo

La grande nouveauté de F1 2020, ce ne sera pas le sympathique mode écran scindé, mais bien le mode My Team, ou Mon Écurie en bon français. Codemasters s'essaiera à la gestion d'équipe dans son ensemble avec une expérience qui a droit à sa bande-annonce et des détails aujourd'hui.

Nous pourrons d'abord créer notre propre écurie, avec une identité visuelle, des livrées et un logo personnalisés, et choisir un sponsor qui nous financera. Nous devrons aussi sélectionner des pilotes de la saison 2019 de F2 (ceux de 2020 devant être ajoutés plus tard) en fonction de notre budget, et c'est seulement après avoir gagné en popularité et en fonds que nous pourrons investir dans les stars de la F1. Et forcément, mieux ils sont notés, et plus ils sont efficaces et chers. Et avant même notre première course, il faudra passer par une conférence de presse où nos réponses influeront sur nos performances initiales.

Ensuite, entre les courses, nous aurons à charge de développer les technologies de nos monoplaces avec nos Points de Ressource, du moteur au châssis en passant par l'aérodynamisme et la durabilité, mais aussi à améliorer la maîtrise de notre pilote et notre gestion du marketing. Et nous pourrons bien évidemment prendre le volant le week-end pour remporter des courses et de la Clameur : plus un pilote en a, plus son salaire augmente, plus une écurie en a, plus elle est susceptible d'attirer des sponsors fortunés.

La date de sortie de F1 2020 est calée au 10 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, en Schumacher Edition ou Seventy Edition.