F1 2020 : des notes de pilotes qui vont dynamiser le mode My Team

Jusqu'à présent, pour faire la différence sur les circuits des jeux de Formule 1 en mode, c'était une question d'optimisation de la monoplace et de maîtrise. Il sera encore possible d'améliorer ses véhicules au cours du mode Carrière de F1 2020, mais une donnée supplémentaire va venir faire varier nos performances sur le terrain.

Codemasters a en effet ajouté un système de notation des pilotes, qui sera très important dans le mode My Team. Du côté de la F1 comme de la F2, chaque professionnel reçoit une note entre 1 et 99 établie à partir de quatre critères : l'expérience nous accorde plus de Points de Ressource si un pilote est chevronné, la force mentale permet de réaliser des dépassements plus efficaces, la vigilance diminue nos chances de perdre le contrôle du véhicule, et la vitesse, eh bien, nous offre une meilleure vitesse de pointe.

Pour vous faire une idée, vous pouvez déjà voir les Driver Ratings de Verstappen et Albon de Red Bull, Perez et Stroll de Racing Point et Gasly et Kvyat de AlphaTauri. Pour ce qui est du fonctionnement des contrats et salaires, ils n'ont pas encore été explicités. Codemasters nous dévoilera davantage de notes de pilotes au fil des semaines, à retrouver au plus tôt sur cette page pour les curieux.

Mise à jour : ajout des notes des Alfa Romeo, Haas, Ferrari, Renault, Mercedes et Williams, avec un Hamilton qui trône avec un beau score de 94/100. Ne manque plus que les McLaren pour compléter le paddock.

Mise à jour 2 : ajout des notes de McLaren et d'un classement général.

