F1 23 : les pilotes découvrent leurs notes en vidéo

Cette semaine sortira F1 23, le prochain jeu de course d'EA Games et Codemasters. Et comme chaque année, les joueurs attendaient de découvrir les notes des pilotes, qui définiront leur niveau. Des notes attribuées en fonction des résultats et des performances dans la vie réelle, sur la saison actuelle jusqu'au Grand Prix de Miami.

Comme toujours, les pilotes ont participé au petit défi du « Devinez la note », dans les stands de Monaco et Barcelone. Il y a de bonnes surprises, mais aussi des déceptions, les développeurs précisent que ces notes ont été attribuées à l'aide des experts Anthony Davidson et Alex Jacques, et vont évoluer au fil de la saison avec des mises à jour. John Merchant, directeur de la marque F1 chez Codemasters, commente et précise :

C’est captivant de voir la passion, la camaraderie et les plaisanteries entre les pilotes de Formule 1 lorsqu’il découvre le classement dynamique. Cette année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre panel d'experts afin d'assurer un meilleur équilibre entre les pilotes chevronnés et ceux qui en sont au début ou au milieu de leur carrière, notamment en ce qui concerne leur niveau d'expérience. Comme toujours, nous mettrons à jour les statistiques des pilotes tout au long de la saison de F1 afin de nous assurer que le jeu reste parfaitement calibré avec le sport tout au long de la saison. Expérience (EXP : experience) : cette note est basée sur le nombre de courses disputées par un pilote au cours de sa carrière.

: cette note est basée sur le nombre de courses disputées par un pilote au cours de sa carrière. Aptitude (RAC : racecraft) : c'est la capacité du pilote à dépasser ses adversaires et à terminer la course à une meilleure place que celle qu’il occupait au départ.

: c'est la capacité du pilote à dépasser ses adversaires et à terminer la course à une meilleure place que celle qu’il occupait au départ. Réaction (AWA : awareness) : moins le pilote passe de temps dans la salle des commissaires, plus cette note est élevée. Les pénalités infligées dans la réalité ont un impact sur la note de Réaction.

: moins le pilote passe de temps dans la salle des commissaires, plus cette note est élevée. Les pénalités infligées dans la réalité ont un impact sur la note de Réaction. Rythme (PAC : pace) : cette note dépend des meilleurs temps réalisés par le pilote lors des qualifications et pendant la course. Elle tient également compte des résultats du pilote par rapport à son coéquipier.

: cette note dépend des meilleurs temps réalisés par le pilote lors des qualifications et pendant la course. Elle tient également compte des résultats du pilote par rapport à son coéquipier. Note globale (RTG : rating) : c'est la combinaison des quatre notes précédentes. Cette note globale varie tout au long de la saison en fonction des performances du pilote.

Et maintenant, place aux notes des pilotes de F1 23 :

Pilote Note Globale Résumé Max Verstappen 94 Lewis Hamilton 92 Fernando Alonso 92 Charles Leclerc 89 Sergio Perez 89 Lando Norris 89 Carlos Sainz Jr. 88 George Russell 88 Valtteri Bottas 87 Esteban Ocon 86 Pierre Gasly 85 Lance Stroll 84 Alexander Albon 83 Yuki Tsunoda 83 Kevin Magnussen 81 Nico Hulkenberg 80 Zhou Guanyu 78 Oscar Piastri 74 Logan Sargeant 71 Nyck de Vries 71

La date de sortie de F1 23 est fixée au 16 juin prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et le titre est accessible dès maintenant en optant pour la Champions Edition, disponible contre 89,99 € sur Amazon.