F1 25 dévoile les notes de ses pilotes, la déception est grande chez les rookies

Electronic Arts et Codemasters lanceront à la fin du mois F1 25, leur nouveau jeu de course et de simulation. Un titre qui se veut toujours plus proche de la réalité, les développeurs ont notamment adopté de nouvelles technologies pour mieux recréer les circuits officiels dans le jeu. Cependant, les notes des pilotes ont de quoi intriguer les fans.

Les studios ont donc dévoilé les notes des 20 pilotes de F1 25, avec pas mal de rookies cette saison, mais également des vétérans. Comme l'explique EA Games sur son site officiel, ces notes sont réalisées « en combinant données sportives historiques, performances récentes et consultations de commentateurs TV et d'experts » et reflètent les performances des IA pendant les week-ends de courses virtuelles.

Cependant, la saison officielle est lancée depuis plusieurs semaines et il est clair que ces notes n'ont déjà plus rien à voir avec la hiérarchie réelle. Max Verstappen (95) loin devant Lando Norris (94), l'Anglais de McLaren à égalité avec Charles Leclerc (91), Carlos Sainz Jr. (90) devant Lewis Hamilton (89), l'actuel leader du championnat Oscar Piastri (87) en huitième position, il n'y a rien qui va. Que dire du jeune Kimi Antonelli (72), qui a signé la pôle de la course Sprint de Miami le week-end dernier et qui se retrouve à la pénultième place ? Et d'Isack Hadjar (68), bon dernier ici ? Pire encore, Jack Doohan (73) vient d'être viré de chez Alpine F1 Team pour être remplacé par Franco Colapinto, il caracole pourtant ici en 18e position, devant Antonelli et Hadjar. Espérons au moins que l'Argentin soit rapidement rajouté dans le jeu.

La chaîne YouTube officielle de la Formula 1 partage comme à son habitude une vidéo où les pilotes découvrent leurs notes, ce qui vaut toujours le coup d'œil. Entre Carlos Sainz Jr. qui prend ses distance avec sa voiture (l'ex-pilote Ferrari conduit désormais chez Williams), mais qui se réjouit finalement de son 90, la déception d'Oliver Bearman (74) et d'Alex Albon (83) ou encore le silence qui en dit long de Gabriel Bortoleto (74), il est clair que les rookies (et quelques vétérans) espéraient mieux de ces notes étonnantes. Même Kimi Antonelli juge la note du Franco algérien Isack Hadjar trop dure. Alex Albon ne manque quant à lui pas de souligner que Carlos Sainz Jr. s'est fait remplacer par Lewis Hamilton chez Ferrari, mais l'Espagnol a quand même une meilleure note.

Bien évidemment, Codemasters (ou ce qu'il va en rester) affirme que ces notes « seront mises à jour périodiquement tout au long de l'année », mais à la sortie de F1 25 le 30 mai prochain, elles seront déjà obsolètes et assez ridicules.