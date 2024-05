F1 24 : les 20 pilotes découvrent leurs notes en vidéo, Verstappen est ravi

F1 24, le jeu de course et de simulation d'EA Games et Codemasters, compte évidemment être au plus proche de la réalité. Cela passe par le gameplay, les graphismes, mais également l'intelligence artificielle, basée sur les notes des pilotes, censées refléter leurs compétences sur le circuit.

Comme chaque année, les pilotes de la grille découvrent leurs notes sur des tableaux dans le paddock, avec ici un petit jeu où les membres de chaque écurie doivent deviner les notes de leur coéquipier. Tout le monde n'a pas le nez fin, mais tous les pilotes semblent ravis de leur note globale, surtout Max Verstappen qui obtient un 96 au lancement de F1 24. Les améliorations apportées à l'Aston Martin permettent à Fernando Alonso d'être deuxième, le doyen de la grille a encore de la ressource sous le pied ! De son côté, Logan Sargent aura fort à faire pour ne plus être dernier (et conserver son volant la saison prochaine...). Voici toutes les notes :

PILOTE Expérience Aptitude Réaction Rythme NOTE GLOBALE Max Verstappen 85 98 94 96 96 Fernando Alonso 99 94 81 91 92 Carlos Sainz 85 93 89 88 89 Charles Leclerc 78 91 90 89 89 Lando Norris 78 91 90 90 89 Lewis Hamilton 97 90 92 87 89 George Russell 78 87 84 88 87 Sergio Perez 91 93 79 85 87 Alex Albon 77 83 79 87 85 Oscar Piastri 62 85 81 86 84 Pierre Gasly 79 85 78 85 84 Esteban Ocon 79 83 80 83 83 Daniel Ricciardo 89 81 85 82 82 Nico Hulkenberg 85 82 85 81 82 Valtteri Bottas 88 72 97 83 81 Yuki Tsunoda 72 74 77 86 81 Kevin Magnussen 82 75 79 82 80 Lance Stroll 80 83 79 79 80 Zhou Ganyu 68 78 82 83 80 Logan Sargent 62 68 75 72 70 Expérience (EXP) : le nombre de courses disputées par un pilote au cours de sa carrière.

: le nombre de courses disputées par un pilote au cours de sa carrière. Aptitude (APT) : la capacité du pilote à dépasser ses adversaires et à terminer la course à une meilleure place que celle qu’il occupait au départ.

: la capacité du pilote à dépasser ses adversaires et à terminer la course à une meilleure place que celle qu’il occupait au départ. Réaction (RÉA) : plus la course est propre et moins il y a de pénalités, plus la note est élevée.

: plus la course est propre et moins il y a de pénalités, plus la note est élevée. Rythme (RYT) : un mélange des meilleurs temps réalisés par le pilote lors des qualifications et pendant la course. Cette note tient également compte des résultats du pilote par rapport à son coéquipier.

: un mélange des meilleurs temps réalisés par le pilote lors des qualifications et pendant la course. Cette note tient également compte des résultats du pilote par rapport à son coéquipier. Note globale (NOT) : la combinaison des quatre notes précédentes. Cette note globale varie tout au long de la saison en fonction des performances du pilote.

Pour rappel, les notes des pilotes vont évoluer au fil de la saison, selon les performances des pilotes pendant les courses passées et à venir, mais il sera difficile de déloger le triple Champion du monde néerlandais. La date de sortie de F1 24 est fixée au 31 mai sur PC, PlayStation et Xbox, vous pouvez le précommander à partir de 58,49 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

