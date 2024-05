PREVIEW F1 24 : Silverstone nous a fait trembler

Electronic Arts et Codemasters seront de retour à la fin du mois avec F1 24, leur nouveau jeu de course et de simulation sous licence officielle de la FIA. En attendant notre avis complet sur cet opus annuel, nous avons déjà pu prendre le volant dans les monoplaces de la saison 2024 le temps de quelques tours et Grands Prix, afin de se faire un premier avis sur ce F1 24, dans une version non finale sur PC.

Un jeu de course complet, complètement dans l’air du temps et qui va ravir les fans de Formule 1.

Manette DualSense en main, nous nous sommes donc lancés sur notre tracé préféré, Spa-Francorchamps, à bord de la Ferrari de Charles Leclerc. Un circuit qui a bénéficié de quelques changements cette année, comme ceux de Losail et Jeddah, mais il faut bien admettre qu’à part la zone de dégagement à gauche du Raidillon de l’Eau Rouge, les améliorations sont au-delà des barrières de sécurités et donc peu flagrante lorsque la monoplace fuse à plus de 300 kilomètres à l’heure. Car, graphiquement, F1 24 est dans la lignée du précédent volet, avec des modèles plus réalistes et un éclairage plus crédible, mais nous sommes loin d’une révolution technique.

Autre nouveauté, le Système de Conduite Dynamique d’EA Sports améliore le gameplay, notamment grâce à un système de suspensions dynamiques. Une nouveauté qui se fait remarquer essentiellement à Silverstone, le tracé anglais a été refait pour retranscrire au mieux toute la complexité de sa surface, loin d’être lisse. À chaque bosse, ou sur chaque vibreur, les roues de la monoplace tremblent et bougent de manière indépendante, c’est impressionnant et surtout très immersif, surtout en vue Aileron, Cockpit ou TV Pod dans les virages Maggots, Becketts et Chapel à très haute vitesse. Les sensations sont intenses, c’est tout ce que les fans de F1 recherchent dans un tel jeu vidéo.

Enfin, nous avons pu découvrir, en surface seulement, le nouveau mode Carrière de ce F1 24. Les développeurs n’ont pas menti, il s’agit bien là d’une énorme évolution, un tas de nouveautés sont présentes, comme la possibilité de faire une Carrière avec un pilote réel parmi les 20 sur la grille cette saison, de gérer des ingénieurs pour avoir des bonus, de se lancer dans des rivalités face à plusieurs autres pilotes ou encore d’accomplir des défis pendant les courses. Une nouveauté bienvenue, tant certains Grands Prix peuvent être un peu monotones, notre ingénieur à la radio (Jeff, toujours lui...) nous lance parfois un défi comme réaliser un tour sous un certain temps ou économiser du carburant pendant quelques tours. Une bonne nouveauté qui rend chaque course unique. Enfin, notons la présence des voix des pilotes lors des crashs (DNF) et victoires, c’est amusant, mais nous n’avons pas encore entendu le fameux « I am stupid » de Charles Leclerc à Bakou en 2019.

Nos premières impressions : Bon !



Cette première approche de F1 24 nous a rassuré. Cette année, comme en 2022, il faut se contenter des modes classiques, le mode scénarisé Point de Rupture est encore en pause, mais Codemasters et EA Games semblent avoir apporté des petites nouveautés ici et là pour proposer un jeu de course complet, complètement dans l’air du temps et qui va ravir les fans de Formule 1. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un avis complet sur F1 24 afin de voir si l’intégralité du contenu est à la hauteur.

