PREVIEW Blasphemous 2 : le Dark Souls 2D revient en force et voici notre premier avis

Avez-vous des nerfs d'acier ?





Blasphemous 2, développé par The Game Kitchen, reprend les bases du premier opus, mais vise à le dépasser en termes de contenu et d'expérience. Souvent qualifié de Dark Souls 2D en défilement horizontal, la promesse est forte et les fans sont à l'affût, prêts à en découdre. Blasphemous 2 va donc plonger les joueurs dans un monde où le culte voué à un être tout-puissant et insaisissable, le Miracle, dissimule une réalité fort terrifiante. Vous l'avez deviné, le sort du monde sera entre nos mains.

L'intrigue suit le destin du héros, le Pénitent, qui découvre une prophétie qui annonce que l'entité surnaturelle le Miracle pourrait avoir une descendance maléfique. Déterminé à mettre un terme à cette naissance destructrice, notre héros sort de son cercueil pour se lancer dans une quête périlleuse qui le mettra à l'épreuve à de maintes reprises. Dans ce qu'il nous a été possible de jouer, nous avons pu apprécier que le jeu offre une narration complexe, à l'image des légendaires Elden Ring, Dark Souls ou Hollow Knight avec, en prime, des dialogues bien ficelés.

Blasphemous 2 est un jeu de plateforme 2D empreint de la philosophie exigeante des titres typés die and retry, qui teste en permanence la résilience du joueur. Le Pénitent est un personnage fragile, ce qui rend la progression délicate face aux monstres, aux pièges et aux exigeantes séquences de plateformes. Cette production se distingue un peu des classiques du genre metroidvania en proposant aux joueurs un choix crucial dès le début de l'aventure : trois armes aux styles de combat distincts et qui influent également sur les chemins accessibles. Faire le bon choix des armes sera donc essentiel pour réussir dans cette quête ténébreuse. Le cœur du gameplay réside dans le combat, où la précision est primordiale. Les ennemis ne doivent pas être sous-estimés, car même les plus faibles peuvent tuer en un instant.

Le défi est bien présent dès le premier boss, un adversaire redoutable qui demande d'entrée une approche minutieuse. La difficulté réside dans la recherche de la bonne cadence pour attaquer ou esquiver. La moindre erreur est souvent, voire toujours, fatale. Bref, sensibles des nerfs s'abstenir pour éviter que la manette ne finisse dans la TV, l'écran ou un mur. En parallèle de la baston, les passages de plateforme exigent aussi de la grande précision. Des défis chronométrés obligent à réaliser des sauts minutieux entre pièges et ennemis, avec une marge d'erreur infime. Ne cherchez pas, ces épreuves rappellent l'ère des jeux de plateforme rétro, où passer un niveau relevait souvent de l'exploit avec un grand E. À noter, ce nouvel opus a d'ailleurs apporté un peu plus de fluidité dans les enchaînements que notre héros peut faire et c'est un point que nous avons apprécié.

Old school et fluide !





L'un des points forts de Blasphemous 2 réside dans sa direction artistique soignée et old school. The Game Kitchen a puisé dans ses racines espagnoles en s'inspirant de la ville de Séville pour créer cet univers très particulier où le mystique est roi. Les graphismes en pixel art sont vraiment réussis avec un beau contraste entre les décors plutôt sombres et les personnages et leurs actions colorées. L'animation de l'ensemble est parfaitement fluide et c'est un bon point, car comme il faut être réactif et parfaitement maîtriser les différentes attaques et parades possibles pour progresser, le moindre ralentissement serait donc insupportable. L'ensemble est accompagné d'une bande-son et de bruitages en parfait accord avec le jeu.

Nos premières impressions : Vivement ! En conclusion, Blasphemous 2 s'annonce comme une suite prometteuse qui saura, si la version finale reste dans la même veine que ce que nous avons pu tester, séduire à la fois les adeptes des jeux de type die and retry et les passionnés de metroidvania. Son monde riche et mystérieux, combiné à un système de combat exigeant mettant l'accent sur la précision, promet une expérience captivante et gratifiante. Les amateurs de défis vidéoludiques trouveront certainement leur bonheur dans cette aventure sombre et exigeante.

Blasphemous 2 est prévu pour une sortie le 24 août sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S.