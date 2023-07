Blasphemous 2 : les précommandes du metroidvania à la Dark Souls lancées en vidéo

Les Dark Souls de FromSoftware ont inspiré de nombreux développeurs, dont The Game Kitchen, qui avait déjà accouché de Blasphemous en 2019. Son directeur artistique Thomas Feichtmeir avait d'ailleurs pitché un Dark Souls III en 2D à Bandai Namco, sans succès, il a donc conçu avec une petite équipe un metroidvania dans le même esprit sombre et torturé, et une suite arrive prochainement.

Aujourd'hui, The Game Kitchen et Team17 Digital lancent les précommandes de Blasphemous 2 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec une édition Digital Deluxe exclusive à Steam, incluant le jeu et sa bande originale numérique. Le titre en version standard sera proposé contre 29,99 € sur Steam, le PlayStation Store, le Microsoft Store et l'eShop, avec 10 % de réduction avant le lancement, mais une édition physique sera également à découvrir sur consoles, à 34,99 € sur PS5 et Xbox Series X|S et 39,99 € sur Switch.

La date de sortie de Blasphemous 2 est toujours fixée au 24 août 2023, vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce de gameplay ci-dessus ainsi que le premier volet à 6,25 € (-75 %) sur Gamesplanet.

