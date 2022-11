Dark Souls III : Bandai Namco a refusé un Metroidvania en 2D

Dark Souls III aura marqué de nombreux joueurs, mais également des artistes et développeurs d'autres jeux. En plus de ses mécaniques de gameplay exigeantes, le titre de FromSoftware brille par son univers de dark fantasy violent, ce qui n'a pas empêché des millions de joueurs de l'acheter.

Dans le milieu des jeux indépendants, Dark Souls III a fait des émules, avec un tas de Metroidvania en 2D comme Salt and Sanctuary, Death's Gambit, Dead Cells ou encore Blasphemous, dont la direction artistique était assurée par Thomas Feichtmeir. Et ce dernier dévoile cette semaine qu'il avait proposé à Bandai Namco un projet pour revisiter Dark Souls III en Metroidvania 2D, que l'éditeur japonais a refusé. Une idée vieille de six ans, que Thomas Feichtmeir ne dévoile que maintenant suite à la fin de son accord de non-divulgation. L'artiste partage au passage un artwork de l'époque, montrant le combat contre la Danseuse de la Vallée Boréale. Nous y retrouvons aussi le même ATH avec les Âmes, les barres de santé, magie et endurance ou encore l'équipement avec la fiole d'Estus, de quoi ravir les fans.

Les amateurs de Metroidvania doivent donc se tourner vers d'autres licences, tandis que Bandai Namco a édité Elden Ring de FromSoftware en début d'année, successeur des Souls en monde ouvert disponible contre 53,99 € sur Gamesplanet.