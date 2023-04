Blasphemous 2 : pas de repos éternel pour le Pénitent dans une violente première bande-annonce de gameplay

Les Espagnols de The Game Kitchen et l'éditeur Team17 avaient annoncé lors de la gamescom 2021 un dernier DLC pour Blasphemous intitulé Wounds of Eventide, lancé à la fin de l'année. Ils avaient également teasé une suite, Blasphemous 2, avec un simple « II » en chiffre romain, indiquant qu'il sortirait en 2023. Les amateurs de metroidvania hardcore ont eu le plaisir lors du Nintendo Indie World de ce mercredi d'enfin voir à quoi ressemble le jeu au travers d'une première bande-annonce de gameplay.

Oui, le Pénitent sera de retour dans des décors à l'esthétique toujours aussi soignée et profondément marquée par la religion, devant affronter Le Miracle en des terres inconnues. Il aura pour l'aider dans sa tâche trois nouvelles armes, à savoir l'encensoir de guerre pour des attaques lourdes, le duo rapière et dague pour des assauts vifs et précis, et la lame de prière lui permettant d'effectuer des combos. Des mémoires d'arme lui permettront d'acquérir des techniques supplémentaires, ce qui ne sera pas de trop face aux terribles ennemis se dressant devant lui.

Se réveillant dans une nouvelle contrée étrange, et arraché à sa dernière demeure, le Pénitent est replongé dans le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la résurrection. Il n’a d’autre choix que d’explorer ce nouveau monde périlleux et d’en découvrir les secrets tombés dans l’oubli depuis des temps immémoriaux. Se dressant sur votre chemin, des hordes d’ennemis grotesques attendent le jugement final exécuté par la main brutale du Pénitent. Des boss titanesques et contre nature se tapissent également dans les ténèbres, prêts à vous renvoyer dans le tombeau d’où vous venez. Les terrasser ne sera guère aisé, mais avec Blasphemous 2 qui offre plus de possibilités de personnalisation et d’amélioration de vos compétences, ainsi que plusieurs nouvelles armes uniques à manier avec un zèle vertueux et une fureur infinie, nul doute que la victoire est à portée de main. Au final, une seule chose est sûre... Jamais la pénitence ne s’arrête. Explorez un monde non linéaire plus exhaustif Après avoir été extirpé de votre sommeil dans une nouvelle contrée étrange, vous embarquez à nouveau pour un périple cauchemardesque. Ainsi, vous vous aventurerez au cœur d’environnements grotesques et enchanteurs, au charme gothique et truffés de pièges impitoyables. Libre à vous d’aborder ce monde labyrinthique comme bon vous semble, il n’y a pas de mauvais choix, simplement des comptes à régler. Combat sauvage Le Pénitent n’a aucune pitié, et avec une série de nouvelles armes offrant de nouvelles techniques, des exécutions brutales, et des combos étendus, la destruction s’abattra sur quiconque ose se mettre en travers de son chemin. Personnalisez votre jeu à votre façon Blasphemous 2 offre de nouvelles façons de jouer, avec la possibilité de personnaliser et d’améliorer vos compétences de base, ainsi que plusieurs nouvelles armes uniques pour exécuter des attaques dévastatrices. Combats de boss épiques et intenses Des hordes d’ennemis monstrueux se dressent entre vous et votre objectif ; des boss gangrenés dotés d’attaques uniques et de capacités de destruction qui mettront votre habileté à rude épreuve. Préparez-vous à disputer des combats farouches pour arracher la victoire à vos ennemis et savourer votre triomphe lorsque la poussière retombera. Explorez un nouveau monde abyssal Un tout nouveau monde vous attend, grouillant de nouveaux PNJ mystérieux avec lesquels vous pouvez interagir. Certains vous offriront leur aide, d’autres vous la demanderont, et d’autres encore vous confieront des missions périlleuses pour obtenir des objets oubliés dans les méandres du temps. Avec tant de choses à voir et à faire, les histoires et les mythes que vous rencontrerez vous aideront à percer les innombrables secrets du jeu, vous permettant ainsi de mieux comprendre ce nouveau monde étrange.

Blasphemous 2 sortira à la fin de l'été sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC, et nous avons hâte d'en voir plus à son sujet. Le premier épisode est toujours en vente sur Amazon dans son édition physique Deluxe.