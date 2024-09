Blasphemous 2 fera son Mea Culpa avec une extension payante et une grosse mise à jour gratuite

L'année dernière, le studio espagnol The Game Kitchen et l'éditeur Team17 lançaient Blasphemous 2 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam, Epic Games Store et GOG), une suite au metroidvania hardcore inspiré par la religion catholique. Dans la foulée, des versions PS4 et Xbox One sont également parues, il faut dire que si la console de Nintendo peut le faire tourner, il n'y avait pas de raison que ces dernières ne le puissent pas aussi. L'actualité du jeu en 2024 a été plus tranquille avec uniquement la sortie d'une édition collector limitée à même de ravir les fans, qui après un report est finalement arrivée le 19 juillet dernier. Toutefois, le scénariste et directeur créatif et artistique du jeu, Enrique Cabeza, avait teasé dès avril son prochain projet avant que le studio reprenne ce visuel en vidéo et nous donne rendez-vous cet automne, sans plus d'explication... Les joueurs avaient évidemment compris qu'il s'agissait d'un DLC et ce n'est que ce lundi que la délivrance est arrivée.

Mea Culpa, telle est le nom de cette extension payante de Blasphemous 2 qui vient d'être datée au jeudi 31 octobre 2024 au prix de 11,99 € avec 20 % de remise durant les deux premières semaines. Son scénario sera centré sur l'épée perdue du Pénitent et elle proposera une fin alternative, des boss, zones, compétences, quêtes et ennemis inédits. Tous les joueurs bénéficieront d'une mise à jour gratuite baptisée True Torment à la même date, ajoutant le tant attendu mode New Game+, entre autres, puisque certains environnements vont être étendus avec tout un tas de nouveautés. Vous trouverez la liste de ces réjouissances ci-dessous :

Mise à jour gratuite True Torment Zones étendues - Choir of Thorns, Sunken Cathedral et Basilica of Ancient Faces ont toutes été reforgées avec de nouveaux défis à explorer et à conquérir.

- Choir of Thorns, Sunken Cathedral et Basilica of Ancient Faces ont toutes été reforgées avec de nouveaux défis à explorer et à conquérir. Nouvelles zones communicantes - Traversée plus rapide entre les zones déjà explorées pour vous permettre de vous frayer un chemin à travers le monde plus rapidement que Sarmiento et Centella.

- Traversée plus rapide entre les zones déjà explorées pour vous permettre de vous frayer un chemin à travers le monde plus rapidement que Sarmiento et Centella. Un nouveau défi - Le Labyrinth of Tides présente un nouveau défi pour ceux qui sont prêts à l'affronter.

- Le Labyrinth of Tides présente un nouveau défi pour ceux qui sont prêts à l'affronter. New Game+ - Options de difficulté entièrement réglables pour améliorer votre sauvegarde en passant d'ennemis plus forts à des piques plus mortelles et des chutes léthales.

- Options de difficulté entièrement réglables pour améliorer votre sauvegarde en passant d'ennemis plus forts à des piques plus mortelles et des chutes léthales. Nouveaux ennemis - Les habitants de Cvstodia se lèvent pour vous affronter, serez-vous à la hauteur de leur défi ?

- Les habitants de Cvstodia se lèvent pour vous affronter, serez-vous à la hauteur de leur défi ? Une multitude d'améliorations pour le Pénitent et le jeu dans sa globalité, ainsi que de nouveaux Succès / Trophées. DLC payant Mea Culpa Nouvelles zones (2) - Deux nouvelles zones massives dans lesquelles vous pourrez endurer leurs vents violents et gravir leurs hauteurs vertigineuses.

- Deux nouvelles zones massives dans lesquelles vous pourrez endurer leurs vents violents et gravir leurs hauteurs vertigineuses. Nouveaux boss (2) - Relevez certains des plus grands défis et affrontez la défaite en face dans Mea Culpa.

- Relevez certains des plus grands défis et affrontez la défaite en face dans Mea Culpa. Nouvelles quêtes (4) - Assemblez votre épée et découvrez le pouvoir de Mea Culpa. De plus, rencontrez de nouveaux personnages en cours de route.

- Assemblez votre épée et découvrez le pouvoir de Mea Culpa. De plus, rencontrez de nouveaux personnages en cours de route. Nouveaux PNJ - 4 nouveaux compatriotes pour votre voyage, accepteront-ils leur destin ou les changerez-vous pour toujours ?

- 4 nouveaux compatriotes pour votre voyage, accepteront-ils leur destin ou les changerez-vous pour toujours ? Nouvelle fin alternative - Affrontez certains des défis les plus féroces de Blasphemous II.

- Affrontez certains des défis les plus féroces de Blasphemous II. Ainsi que des moyens d'accroître la puissance de Mea Culpa, de nouvelles prières, perles de chapelet, figurines et de nouveaux Succès / Trophées.

Les longs mois d'attente devraient donc porter leur fruit. Si vous ne possédez pas encore Blasphemous 2, il est vendu à partir de 26,74 € sur Amazon et 26,99 € chez Gamesplanet.