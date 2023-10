Blasphemous 2 va venir faire pénitence sur l'ancienne génération de consoles

Annoncée à l'été 2021, la suite de Blasphemous tout simplement nommée Blasphemous 2 a finalement et comme prévu vu le jour en août dernier sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC. Oui, un tel jeu peut évidemment tourner sur la console de Nintendo et la question pouvait donc se poser de la raison de ne pas l'avoir proposé sur l'ancienne génération de consoles de Sony et Microsoft. Eh bien, le salut approche pour les Pénitents possédant une PS4 ou une Xbox One, car Team17 et The Game Kitchen viennent d'annoncer un portage du jeu sur ces plateformes !

Il ne faudra d'ailleurs pas patienter bien longtemps pour découvrir Blasphemous 2 sur PS4 et Xbox One, puisque ces versions sortiront dès la semaine prochaine, le jeudi 2 novembre 2023. Pour un jeu touchant de près le domaine du religieux, le sortir le lendemain de la Toussaint est plutôt approprié au final. Une bande-annonce avec les bons mots et les notes de la presse internationale a pour l'occasion été mise en ligne, propageant la bonne parole et cette nouvelle date de lancement.

Reste à savoir si des éditions physiques seront par la suite proposées comme sur PS5, Xbox Series X|S et Switch. Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer dans ce format à partir de 29,02 € sur Amazon ou dès 34,99 € à la Fnac. Vous pouvez également le trouver à 26,99 € chez Gamesplanet sur PC.