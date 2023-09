Dying Light 2 Stay Human va revenir à la vie avec une tonne d'ajouts gratuits pour faire oublier ses microtransactions

La récente mise à jour estival 1.12 de Dying Light 2 Stay Human a mis du plomb dans l'aile du jeu de Techland en ajoutant l'impensable : une boutique in-game avec des microtransactions. Oui, un an et demi après son lancement, cela a de quoi agacer les joueurs et le review bombing ne s'est pas fait attendre, il n'y a qu'à aller voir sur Steam pour s'en convaincre, certains joueurs n'hésitant pas à mettre ça en lien avec le fait que Tencent soit devenu actionnaire majoritaire du studio. Pour les plus tolérants, il est possible de débourser entre 4,99 € et 49,99 € pour 500 à 6 500 DL Points afin d'acheter des bundles qui en nécessitent entre 350 et 750, ce qui en laisse forcément en trop, une technique pour le moins prédatrice qui incite à repasser à la caisse ensuite, contrairement à simplement permettre d'acheter des DLC dans les boutiques des plateformes comme avant. Le studio s'est fendu d'une réponse passant clairement à côté du problème. Sans doute pour tenter de calmer la situation et de regagner les bonnes grâces de la communauté, une roadmap plus qu'alléchante vient d'être mise en ligne.

Cette dernière couvre les prochains ajouts prévus pour la fin d'année, sans promettre de date précise pour leur arrivée. Il vaut mieux ça après tout qu'une autre feuille de route comme en février qui promettait la 2e extension payante pour fin 2023... Voici tout ce qui a été annoncé (notez qu'il y a une petite erreur sur la version française de la roadmap, indiquant deux fois le même contenu), dont divers évènements dans la lignée de ce qui a été fait avec The Walking Dead, entre autres.

Contenu gratuit automne et hiver 2023 Nouvelles missions coopératives, tableau de quêtes et Anomalies GRE rejouables.

Ajout des armes à feu.

Raid de la Tour VNC en coopération.

Réparation d'armes.

Nouvelle variante d'ennemis.

Couteaux et armes d'hast.

Tenues gratuites.

Chat textuel.

Démontage d'équipement et de mods.

Nouvelle rareté des armes.

Nouvelle difficulté : cauchemardesque.

Coups de grâce.

Couteaux explosifs et étoiles de lancer.

Bouton on/off du flou lumineux (bloom).

Support des mods de la communauté. Évènements et cross-over Octobre 2023 - Collaboration Vampire: The Masquerade et évènement d'Halloween.

Novembre 2023 - Collaboration For Honor à Villedor.

Décembre 2023 - Célébrations hivernales.

Janvier 2024 - Évènement du 2e anniversaire.

Espérons tout de même que l'ajout d'armes à feu dans Dying Light 2 Stay Human ne vienne pas complètement ruiner l'expérience à la base principalement pensée pour du corps à corps (arcs et arbalètes mis de côté). Une session AMA sur le Discord du jeu aura lieu le 26 septembre, où Tymon Smektala répondra aux questions de la communauté.

