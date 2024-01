Blasphemous 2 : une bonne nouvelle pour l'énorme édition collector limitée

Source: Just for Games

L'été dernier, Team17 Digital et The Game Kitchen lançait Blasphemous 2, suite du metroidvania en 2D dans une ambiance de Souls-like. Un titre très apprécié par les joueurs et qui a été porté sur la précédente génération de consoles, mais certains fans attendent surtout l'édition collector limitée.

Cette dernière était prévue sur Nintendo Switch et PlayStation 5, mais bonne nouvelle, elle sera également disponible sur Xbox Series X. Éditée par Selecta Play et distribuée chez nous par Just for Games, elle inclura un paquet de contenus physiques pour les collectionneurs :

La boîte de l'édition collector, avec finition premium ;

Un boitier Steelbook ;

Le jeu en édition physique Standard ;

Un manuel d'instructions créé par les développeurs ;

Une OST collector sur 2 CD ;

Un guide du jeu de plus de 60 pages ;

Une pièce en métal « Marca del Martirio » ;

Un set de trois cartes d'art aux illustrations inédites ;

Un certificat d'authenticité ;

Un artbook de plus de 60 pages ;

Une lettre de remerciement aux fans de la part des développeurs ;

Un code de téléchargement pour la bande-son numérique.

L'édition collector limitée de Blasphemous 2 est attendue dans le courant du printemps 2024 sur PS5, Switch et donc Xbox Series X. Vous pouvez déjà la précommander contre 99,99 € sur Amazon. Le jeu de base est également disponible sur Cdiscount et la Fnac.