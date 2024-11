Resident Evil 2 : du changement pour la sortie sur iOS, bonne ou mauvaise nouvelle pour les fans ?

Depuis quelques mois, Capcom sort ses jeux Resident Evil sur les appareils iOS d'Apple. Les joueurs ont déjà pu découvrir Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake et Resident Evil 7: Biohazard sur leur iPhone, iPad ou Mac, mais un autre titre incontournable arrivera d'ici la fin d'année : Resident Evil 2 Remake.

Capcom était resté discret sur la date de sortie précise, affirmant simplement que la sortie se ferait fin 2024. Mais l'App Store indiquait lancement prévu pour le 31 décembre prochain. Finalement, il s'agissait seulement d'une date substitutive, les joueurs n'auront pas à attendre le réveillon de la Saint-Sylvestre pour retrouver Leon et Claire dans le commissariat de Raccoon City. En effet, la date de sortie de Resident Evil 2 Remake est désormais fixée au 10 décembre 2024 sur iPhone 16, iPhone 15 Pro et iPad et Mac équipés de puce M1 ou supérieure.

Comme les autres épisodes déjà disponibles sur iOS, RE2R sera à découvrir gratuitement sur l'App Store, mais il faudra évidemment l'acheter pour profiter de toute l'aventure. La version iOS prend en charge la sauvegarde multiplateforme et la progression partagée, vous n'aurez qu'à acheter le jeu une seule fois pour en profiter sur toutes les appareils Apple et retrouver vos sauvegardes.

