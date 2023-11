Resident Evil 4 : une date de sortie toute proche pour le Mode VR exclusif au PSVR 2

Lorsque Capcom a officialisé le remake de Resident Evil 4, il avait également mentionné un Mode VR exclusif au PlayStation VR 2 de la PS5 de Sony. Mais depuis, les joueurs patientent, le jeu de base est sorti en mars dernier, nous n'avons seulement eu que de brèves informations sur le mode en réalité virtuelle.

L'attente touche cependant à sa fin ! Kyle Burleson, responsable presse de Capcom USA, a pris la parole sur le blog PlayStation afin d'annoncer que la date de sortie de Resident Evil 4 VR Mode est fixée au 8 décembre 2023 sur PS5. Il s'agira pour rappel d'une extension gratuite pour les possesseurs de Resident Evil 4 permettant de revivre l'aventure de Leon S. Kennedy en réalité virtuelle.

Resident Evil 4 VR Mode pour PlayStation VR2 disponible gratuitement le vendredi 8 décembre

En résumé, Resident Evil 4 VR Mode est un DLC gratuit pour Resident Evil 4. Il sera disponible le 8 décembre et vous permettra de revivre l’histoire principale du jeu sur PlayStation VR 2. Incarnez l’agent américain Leon S. Kennedy en VR et lancez-vous dans une course contre la montre pour sauver la fille du président dans une aventure d’horreur et de survie offrant un degré d’immersion inédit.

Resident Evil 4, qui s’est écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires depuis sa sortie en mars dernier, reprend les bases du chef-d’œuvre originel de 2005 et le remet au goût du jour à l’aide des toutes dernières technologies. En mode VR, vous serez plongé dans le monde du jeu, où vous devrez affronter des villageois dérangés, des créatures gigantesques et la Némésis ultime de Leon avec un degré d’intensité jamais vu sur un écran traditionnel. En plus des graphismes époustouflants en VR, l’audio 3D renforce davantage l’immersion et vous donne réellement l’impression d’être au cœur de l’univers du jeu.

Incarnez le personnage principal de l’expérience d’horreur et de survie ultime

L’équipe de développement à qui l’on doit les incroyables expériences en VR de Resident Evil 7: Biohazard et Resident Evil Village s’est donné beaucoup de mal pour proposer un mode VR immersif exploitant tout le potentiel des dernières technologies. Toutes les armes de l’histoire principale sont proposées avec un niveau de détail incroyable et des commandes intuitives, garantissant une immersion optimale. De plus, les manettes Sense proposent un retour haptique propre à chaque arme, qu’il s’agisse d’un pistolet, d’une mitrailleuse, d’un fusil, ou encore d’un couteau de combat. Si l’on ajoute à cela les sensations intuitives qui s’offrent à vous lorsque vous visez et tirez en VR, l’expérience de combat devient plus viscérale que jamais.

Bien évidemment, outre les séquences de combat, toutes les mécaniques de résolution d’énigmes typiques de Resident Evil seront également au rendez-vous en VR. Vous contrôlerez même Ashley Graham dans une section du jeu dans laquelle vous serez confronté à un type de terreur différent, sans la moindre arme pour vous défendre.

La démo du Mode VR de Resident Evil 4

Si vous ne possédez pas encore Resident Evil 4 pour PlayStation 5, pas d’inquiétude : Capcom a pensé à vous et propose une démo jouable gratuite du mode VR ne nécessitant pas le jeu principal !

Cette démo, qui sera disponible en même temps que le DLC du mode VR le 8 décembre, vous permettra de découvrir le début du jeu et d’avoir un avant-goût du gameplay immersif qui vous attend dans cette expérience d’horreur et de survie immersive. Vous pourrez également tester le stand de tir pour vous familiariser avec les commandes comme la visée, le tir et le rechargement, qui diffèrent en fonction des armes.

Un message des créateurs

Pour conclure, voici un message du directeur Keisuke Yamakawa et du producteur Masato Kumazawa.

« Resident Evil 4 VR Mode tire parti des fonctionnalités et de la technologie de pointe de PlayStation VR2, associées à l’expérience accumulée par notre équipe de développement sur les précédents titres Resident Evil en VR. Les joueurs auront réellement l’impression d’incarner Leon et pourront manier tout un arsenal afin d’éliminer les ennemis qui apparaîtront devant leurs yeux, littéralement. Cette expérience unique est uniquement possible en VR. Que ce soit avec la démo gratuite pour tous les joueurs ou le DLC destiné aux détenteurs du jeu complet, tous les propriétaires de PlayStation VR2 verront les dimensions d’horreur et de survie du jeu sublimées par la VR. J’espère que vous ressentirez le frisson et la peur. Et n’oubliez pas : la survie n’est que le début du cauchemar. »

– Keisuke Yamakawa, directeur, Resident Evil 4 VR Mode

« Je suis ravi et reconnaissant d’avoir la chance de vous proposer ce mode. Tous les membres de l’équipe ont travaillé dur pour offrir aux joueurs une nouvelle manière de profiter de l’histoire principale de Resident Evil 4. Le jeu propose une grande variété d’ennemis, d’armes et d’éléments surprenants qui en font l’opus le plus complet de la série. Nous voulions que tous les joueurs profitent de l’expérience au maximum en mode VR. Que vous découvriez le jeu, que vous y ayez déjà joué, et même que vous l’ayez déjà terminé, je pense que cette nouvelle manière de jouer vous procurera des sensations inédites. À vrai dire, je suis jaloux de tous ceux qui découvriront le jeu ainsi pour la toute première fois ! Vous pourrez bientôt plonger dans la terreur et sentir l’adrénaline couler dans vos veines. J’espère que vous apprécierez l’expérience ! »

– Masato Kumazawa, producteur, Resident Evil 4 VR Mode