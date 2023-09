PREVIEW Resident Evil 4 Mode VR : crise cardiaque en vue, l’expérience est folle !

Prenant et flippant !





Resident Evil 4 a eu droit à un remake prenant et amusant, qui plonge dans un univers sombre et oppressant. Sony Interactive Entertainment serre une nouvelle fois la main à Capcom pour sortir un mode VR exclusif sur PS5 et PSVR 2. C’est pendant le Tokyo Game Show que nous avons pu essayer cette expérience quelque peu décalée. Premier point à prendre en compte, il s’agissait d’une version d’essai pour l’évènement donc, sans surprise, l'édition finale sera certainement différente.

C’est ultra jouissif !

Quoi qu’il en soit, nous pouvons vous dire que les graphismes sont vraiment explosifs. Nous nous sommes amusés à regarder autour de nous, nous vous confirmons que c’est soigné, net et plaisant à regarder. Chose qui a su nous émoustiller les mirettes : les jeux de lumières. Au début du jeu, lorsque vous rejoignez la première maison, les rayons de la lune éblouissent les pupilles, c’est très impressionnant.

Concernant le gameplay, c’est réactif et dynamique. Nous contrôlons les mains de Léon, et nous devons gesticuler dans tous les sens pour récupérer une arme, obtenir des objets ou ouvrir une porte. Lorsque notre pistolet n'a plus de balle, nous devons prendre un chargeur dans notre sacoche (situé sur nos hanches) et l’enfoncer dans la crosse. Il y a un petit côté réaliste qui amuse, vous l'aurez compris. Le couteau, lui, peut être manipulé n’importe comment. Balancez-le dans le ciel, attrapez-le, et jetez-le sur la tête d’un ennemi, tout en shootant autour de vous... Oui, nous pouvons nous prendre pour John Wick, c’est ultra jouissif !

Et les déplacements dans tout cela ? Pas de téléportation durant notre session, nous avons eu des mouvements fluides avec la possibilité de tourner la caméra à 30 degrés. Aucune envie de vomir, le rendu aide beaucoup pour ne pas avoir la nausée. Mais nul doute que diverses options seront disponibles dans la version définitive pour que le tout s’adapte aux sensations de chacun.

Nos premières impressions : Vivement !



Ces quelques minutes passées avec le mode VR de Resident Evil 4 (qui sera gratuit au passage) ont su nous émoustiller. L’univers est flippant et stressant de base sur un écran en flat, alors imaginez partir à la rencontre des Villageois ou encore des Colmillos en réalité virtuelle... Un tel rendu permet de redécouvrir cette production et de voir « réellement » à quoi ressemblent les monstres dégoutants de ce remake cocasse et déjantée. Tout comme Resident Evil Village, l’expérience sera totalement différente. Pour finir, certains paramètres n’étaient pas activés durant notre essai, à savoir l’Eye Tracking ou encore les vibrations, mais nous avons extrêmement hâte de découvrir le jeu sous cet aspect courant 2024.

