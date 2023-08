Resident Evil 4 : le Mode VR jouable sur PSVR 2 au TGS, nos mains tremblent déjà...

Vous êtes détenteurs du PSVR 2 et appréciez tout particulièrement les jeux à gros budget ? Eh bien, il faudra continuer à prendre votre mal en patience, mais rassurez-vous, le meilleur reste à venir ! Entre Wanderer, Firewall Ultra, Crossfire : Sierra Squad, Hellsweeper… Il y a un autre titre très attendu et très populaire chez les joueurs PlayStation VR 2 : Resident Evil 4 Remake VR. Eh bien, sachez qu'il sera jouable pour la première fois au Tokyo Game Show (TGS) de cette année et que nous y serons ! Pour mémoire, voici le trailer diffusé il y a un moment :



Capcom est à ce jour le seul studio à exaucer le vœu d'une grande majorité de joueurs PSVR : la transposition des titres flats à succès en VR, chose qui était jusque-là réservée qu'aux gamers PCVR (notamment à travers les mods). Le développement du mode VR avait été confirmé en février avec un premier aperçu lors du PlayStation Showcase de mai. Rassurez-vous, l'ensemble de la campagne sera jouable en réalité virtuelle, et ce, du début jusqu'à la fin.

Aucune date ou fenêtre de sortie n'a été communiquée, mais sachez que nous pourrons y mettre les mains durant l'évènement japonais, alors restez connecté pour avoir nos premières impressions !

