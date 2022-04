Resident Evil 4 VR : le mode The Mercenaries enfin disponible et il est gratuit

Resident Evil 4 VR a été la bonne surprise de l'année dernière sur Meta Quest 2, le survival-horror culte et orienté action de Capcom a été porté avec soin sur le casque de réalité virtuelle autonome, les fans peuvent donc explorer une région malfamée d'Europe avec Leon S. Kennedy pour sauver la fille du président.

De nombreux joueurs ont sans doute déjà terminé l'aventure, mais il y a encore de quoi faire. Comme annoncé il y a un moment déjà, Resident Evil 4 VR accueille le mode The Mercenaries, via une mise à jour gratuite. Les développeurs ont profité du Meta Quest Gaming Showcase pour rajouter ce mode de jeu qui demande aux joueurs d'éliminer un maximum d'infectés dans un temps limité, puis de s'enfuir en hélicoptère. Du pur scoring en VR avec Leon, mais aussi Ada Wong, Albert Wesker, Jack Krauser et HUNK en tant que personnages jouables.

Du côté du gameplay, rien de bien neuf, mais The Mercenaries en VR rajoute des classements en ligne et des Défis spécialement conçus pour la réalité virtuelle, avec de petits scénarios ou des restrictions pour pimenter les parties. En réalisant ces Défis, vous pourrez débloquer des bonus comme le mode Big Head, le mode Black & White Classic Horror, le mode Fast Forward ou encore les skins Golden Gun.

Vous pouvez retrouver une bande-annonce de The Mercenaries ci-dessus.

