Resident Evil 4 VR : une mise à jour lancée, le mode Mercenaries officialisé

L'année dernière, Armature Studio lançait en exclusivité sur le Meta Quest 2 Resident Evil 4 VR, une version revisitée en réalité virtuelle du survival-horror de Capcom. Le titre a séduit les critiques et les joueurs, mais les développeurs n'abandonnent pas leur jeu et viennent de lancer la première mise à jour majeure.

Bon, il n'y a pas de réel contenu inédit dans ce patch, mais il améliore grandement la mobilité et les options de conforts, suite aux retours des joueurs. Le gameplay est peaufiné, avec un nouveau mouvement directionnel de la manette, la possibilité de changer de main dominante pour les déplacements (les gauchers seront ravis) et un nouveau réglage de la hauteur. Par ailleurs, les joueurs peuvent maintenant ajuster la position des objets sur la poitrine et la taille de Leon, et changer la couleur du pointeur laser des armes. Enfin, davantage d'options de rechargement ont été ajoutées, le jeu a été optimisé et des bugs de sauvegarde ont été corrigés.

Mais ce n'est que la première mise à jour de 2022 pour Resident Evil 4 VR, les développeurs officialisent le mode The Mercenaries, qui avait fuité dès l'année dernière. Ce mini-jeu demande pour rappel de survivre face à des hordes d'ennemis en attendant d'être évacué en hélicoptère. Un mode axé vers l'action avec différents personnages jouables et qui sera donc à débloquer gratuitement plus tard cette année.

