Resident Evil 4 : le remake du DLC Separate Ways officialisé, gameplay en VR et mise à jour gratuite

Cela fait des mois que les possesseurs du PlayStation VR 2 attendent le mode VR de Resident Evil 4. Le remake du survival-horror culte de Capcom doit en effet accueillir un DLC gratuit pour incarner Leon S. Kennedy en réalité virtuelle sur PlayStation 5, mais à part de rares vidéos, il se fait désirer.

Heureusement, lors du PlayStation State of Play de ce soir, Capcom a partagé une nouvelle bande-annonce du mode VR de Resident Evil 4. Pas de gros surprises du côté du gameplay, RE4 devient un FPS en réalité virtuelle, mais les environnements et les ennemis seront identiques à l'aventure originale, même si se faire trancher la tête par une tronçonneuse sera une sensation assez unique en VR ! La bande-annonce se poursuit avec du contenu pour le mode classique de Resident Evil 4, le DLC Separate Ways (Une autre voie) avec Ada Wong est confirmé et sera disponible le 21 septembre prochain, et nous aurons droit à une autre bande-annonce trois jours avant. Le mode Mercenaries aura également droit à une mise à jour gratuite à cette même date, rajoutant Ada Wong et Albert Wesker. Capcom nous explique tout en détails :

Bonjour ! Je m’appelle Edvin Edsö, et je suis responsable de la promotion de Resident Evil 4. Un peu plus tôt, nous avons dévoilé la dernière bande-annonce de gameplay pour le mode VR de Resident Evil 4, ainsi qu’un aperçu du DLC tant attendu, « Une autre voie ». Regardez la dernière bande-annonce pour découvrir ce qui vous attend et restez bien jusqu’à la fin !

En plus de ces deux DLC très attendus, nous avons également annoncé une mise à jour gratuite pour le mode « Mercenaires » à la fin de la bande-annonce ! Cette mise à jour arrivera le 21 septembre, comme le DLC « Une autre voie ». Elle sera disponible pour tous ceux qui possèdent Resident Evil 4. Si vous n’avez pas encore joué au mode « Mercenaires », c’est le moment ou jamais de l’essayer pour vivre une expérience complètement différente.

Si vous attendiez le moment idéal pour vous lancer dans l’aventure, Resident Evil 4 est en promotion dans le PlayStation Store jusqu’au 26 septembre. C’est l’occasion parfaite pour suivre l’histoire de Leon et découvrir le mode « Mercenaires », avant l’arrivée du DLC « Une autre voie » le 21 septembre.

Je voudrais désormais en profiter pour analyser avec vous ce qui a été montré dans la dernière bande-annonce.

Le DLC « Une autre voie » sera disponible le 21 septembre !

La mission exige le plus grand secret. L’échec n’est pas une option.

Le DLC « Une autre voie » raconte l’histoire d’Ada Wong et de ce qu’elle a vécu en parallèle des événements de Resident Evil 4, répondant ainsi à différentes questions laissées en suspens dans l’histoire principale. Vous découvrirez toute l’histoire selon la perspective d’Ada et de Leon, à tour de rôle.

Histoire d’Ada

Elle était là avant même l’arrivée de Leon S. Kennedy dans ce village maudit. Sa mission ? Mettre la main sur l’ambre, le plus sombre secret de la secte.

Ada doit faire face à une menace inconnue qui la dévore de l’intérieur, à un complice avec un lourd passé et des intentions secrètes, ainsi qu’à des retrouvailles inattendues avec Leon S. Kennedy.

Pourquoi avoir accepté cette mission ? Quelle voie suivra-t-elle dans l’ombre de Leon, alors qu’il enquête sur l’enlèvement de la fille du président ?

Personnages du DLC « Une autre voie »

Ada Wong

La protagoniste du DLC « Une autre voie ». Elle a infiltré un village isolé d’Europe sur les ordres d’Albert Wesker, son employeur.

Luis Serra

Complice d’Ada. Il a promis de l’aider à trouver l’ambre.

Albert Wesker

L’homme mystérieux qui a confié la mission à Ada. C’est son obsession dangereuse pour l’ambre qui le pousse à envoyer Ada dans son aventure la plus dangereuse à ce jour.

Lance-grappin d’Ada

En plus des différentes armes disponibles dans le jeu d’origine, sans oublier la parade au couteau présente dans la campagne de Leon, Ada possèdera également un lance-grappin. Il vous aidera non seulement à atteindre certains lieux difficiles d’accès, mais il vous permettra également d’éliminer des ennemis à distance et d’utiliser des attaques de mêlée à distance. L’expérience de gameplay n’en sera que plus effrénée.

Nouveaux personnages dans le mode « Mercenaires »

Parallèlement à l’arrivée du DLC « Une autre voie », Ada Wong et Albert Wesker deviendront jouables dans le mode “Mercenaires” ! Cette mise à jour sera disponible pour tous ceux qui possèdent Resident Evil 4, alors n’oubliez pas de télécharger le DLC gratuit du mode « Mercenaires ». Ne manquez pas cette mise à jour.

Le mode VR de Resident Evil 4 sera disponible cet hiver sur PS VR2 en tant que DLC gratuit

Le mode VR de Resident Evil 4 vous permettra de vivre toute l’histoire du jeu de base sur PlayStation VR2. Regardez la bande-annonce pour avoir un aperçu du gameplay et de l’action qui vous attend dans cette adaptation en réalité virtuelle.

Incarnez Leon S. Kennedy dans cette mission de sauvetage terrifiante et éprouvante, et découvrez l’expérience ultime d’horreur et de survie. Les DLC « Une autre voie » et « Mercenaires » ne sont pas compatibles avec le DLC du mode VR de Resident Evil 4.

Plongez-vous dans RE4 en réalité virtuelle

Resident Evil 4 est un remake du jeu sorti en 2005 qui propose des graphismes de pointe, tout en préservant l’essence du jeu original. Vous pourrez désormais plonger dans le monde de RE4 et vivre une expérience immersive avec le mode VR de Resident Evil 4. Profitez d’une vue à 360 degrés des niveaux élaborés grâce au casque PlayStation VR2. Découvrez des détails que vous avez peut-être ratés lors de votre première exploration dans certaines zones, comme les sombres forêts, les villages remplis de Ganados et un vieux château à la beauté époustouflante. L’audio 3D renforce encore plus votre immersion dans chaque zone que vous explorez.

Avantages du PS VR2 dans RE4

L’équipe de développement avait déjà travaillé sur des titres PS VR, tels que Resident Evil 7: Biohazard et Resident Evil Village. Grâce à notre savoir-faire, nous avons pu créer une expérience en réalité virtuelle encore plus avancée en incarnant Leon S. Kennedy.

Puisque le jeu inclut une grande variété d’armes, l’équipe a porté son attention sur l’adaptation de ces armes avec la réalité virtuelle pour proposer une expérience immersive. Qu’il s’agisse du maniement et du rechargement des armes ou des commandes faciles et du retour haptique des manettes Sense, les joueurs pourront ressentir les caractéristiques propres à chaque pistolet, mitraillette, fusil, couteau et à bien d’autres armes. Vivez l’aventure de façon immersive et maniez les armes comme si vous étiez réellement Leon en mission de sauvetage et de survie.

RE4 a introduit les actions avancées au couteau. Nous avons donc évidemment adapté et amélioré ce système dans le mode VR de Resident Evil 4. Donnez un coup de couteau au bon moment pour parer, faufilez-vous derrière des ennemis pour effectuer des éliminations furtives, et bien plus encore. Vous pouvez désormais combattre avec un couteau dans chaque main.

Les caisses qui contiennent des objets peuvent être détruites en réalité virtuelle avec votre couteau ou d’autres armes, ou même avec une seule touche.

Pour résumer, le DLC « Une autre voie » et la mise à jour gratuite du mode « Mercenaires » seront disponibles le 21 septembre 2023, tandis que le DLC gratuit pour le mode VR de Resident Evil 4 sur PlayStation VR2 est prévu pour cet hiver.