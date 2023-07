Resident Evil 4 : le remake atteint les 5 millions de ventes

Resident Evil 4 est sans doute l'épisode le plus culte de la saga de Capcom et il a eu droit à un remake en début d'année sur les plateformes modernes. Un survival-horror orienté vers l'action toujours aussi efficace, sublimé par le moteur de jeu RE Engine, qui a séduit de nombreux joueurs.

Aujourd'hui, Capcom annonce que Resident Evil 4 s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires sur ordinateurs et consoles de salon, et la franchise compte maintenant 142 millions de copies vendues depuis ses débuts en 1996. Un joli palier très symbolique pour le studio japonais, et c'est surtout un million de copies en plus depuis le dernier bilan en avril dernier. Les ventes vont évidemment se poursuivre au fil des mois et des années, mais Capcom compte également sur le lancement de Resident Evil 4 VR Mode sur le PlayStation VR 2 de Sony, pour booster encore davantage les ventes.

Resident Evil 4 est actuellement disponible sur PC, PlayStation 5, PS4 et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 53,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Resident Evil 4 : un remake oppressant... au-delà des espérances !