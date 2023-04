Resident Evil 4 : le mode The Mercenaries lancé en vidéo, Capcom fait un nouveau point sur les excellentes ventes du jeu

Page 1 : Chiffres de vente et bande-annonce du mode The Mercenaries

Cela ne fait que deux semaines que Resident Evil 4 est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC et PS4 dans une version techniquement amoindrie, et il s'écoule comme des petits pains. En effet, au dernier décompte la semaine dernière, il n'en était « qu'à seulement » 3 millions d'exemplaires écoulés, et ce sur une période de 48 heures suite à sa sortie. Capcom revient aujourd'hui à la charge et indique que la barre des 4 millions d'unités vendues a été dépassée. Il va sans dire qu'avec un tel intérêt de la part des joueurs, les ventes de ce remake devraient sans mal dépasser celles de RE3. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle du jour.

Comme prévu, Resident Evil 4 accueille ce vendredi le mode additionnel gratuit The Mercenaries, ou Mercenaires si vous préférez. Si vous ne connaissez pas le concept, il s'agit d'un mode chronométré dans lequel nous devons réaliser le meilleur score en éliminant des vagues d'ennemis bien énervées à travers les maps du jeu, des zones supplémentaires et personnages à incarner se débloquant au fur et à mesure. Des bonus sous forme d'orbes verts servent à rallonger la durée du timer et des losanges jaunes permettent de leur côté d'activer le mode Massacre, durant lequel les points sont augmentés pour chaque élimination, rajoutant aussi un peu de temps, et les compétences accrues. Bref, un bon défouloir en perspective. Vous pouvez retrouver des visuels en page suivante.

À l'avenir, Capcom proposera aussi un mode en réalité virtuelle à destination du PlayStation VR 2, là encore gratuitement. En attendant, Resident Evil 4 est en vente au prix de 47,00 € sur Amazon.

