Resident Evil 4 : la date de sortie du mode The Mercenaries confirmée dans le trailer de lancement

Nous y sommes ! Nous sommes le 24 mars 2023 et c'est aujourd'hui que sort Resident Evil 4, le remake du jeu d'action et de survie culte de 2005. Le projet a déjà été montré en long et en large, mais Capcom termine désormais sa communication avec une obligatoire bande-annonce de lancement, au format court qui ressemble davantage à une publicité.

Elle révèle cependant au passage une information importante pour l'avenir du projet, à savoir la date de sortie de The Mercenaries. Ce mode supplémentaire déjà confirmé il y a quelques mois nous invitera à prendre part à des défis de survie chronométrés avec différents personnages jouables et n'est donc pas disponible dès la sortie : il sera ajouté via une mise à jour gratuite le 7 avril 2023. De quoi vous laisse le temps de finir la campagne d'ici là ?

