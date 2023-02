Resident Evil 4 : de vieux démons ressurgissent dans un troisième trailer haletant, une démo spéciale et le retour du mode Mercenaries confirmés

Le succès de Resident Evil 2 et 3 aidant, au même titre que le succès de la version originale, Resident Evil 4 version 2023 est attendu au tournant. Et bien qu'il ne soit pas exclusif aux consoles de PlayStation, il a encore eu droit à un coup de projecteur de la part du constructeur lors de son dernier State of Play.



Rien de révolutionnaire sur le fond comme sur la forme, mais ce troisième trailer nous fait retrouver les versions modernisées de quelques décors et visages que les fans connaissent bien. Ce mélange de cinématiques et de gameplay avec Leon ou Ashley nous offre un aperçu de la diversité offerte par les séquences du survival-horror, d'un duel au couteau contre Jack Krauser à un passage dans le chariot d'une mine.

Pour ceux qui en doutaient, comme pour la version VR du Meta Quest 2, le mode Mercenaries sera bien de retour, pour des défis de survie chronométrés avec différents personnages jouables. Il ne sera pas disponible au lancement, mais dans un second temps grâce à un DLC gratuit.

La date de sortie de Resident Evil 4 est fixée au 24 mars 2023 sur PC, Xbox Series X|S, PS4 et PS5, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr. Et si vous voulez vous faire un avis sur le jeu, sachez qu'une Special Demo sera téléchargeable prochainement, mais là encore, nous n'avons pas d'informations supplémentaires à nous mettre sous la dent.

