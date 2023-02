Resident Evil 4 : 12 minutes de gameplay pour le remake, attention aux spoilers

Vous le savez, le remake de Resident Evil 4 sortira le mois prochain sur les plateformes modernes, et il est à l'honneur du dernier numéro de Game Informer. Le magazine a déjà dévoilé pas mal de petites informations très intéressantes, ainsi qu'une courte vidéo de gameplay, mais il est de retour avec une plus longue séquence.

Game Informer dévoile en effet en cette fin de semaine pas moins de 12 minutes de gameplay du remake de Resident Evil 4, mais attention aux spoilers, nous sommes déjà ici au Chapitre 5, après plusieurs heures de jeu. GI précise au passage que la vidéo leur a été fournie par Capcom, nous suivons évidemment ici Leon S. Kennedy qui vient tout juste de retrouver Ashley, et il doit désormais s'échapper avec la fille du président, une mission loin d'être simple à cause de la grande présence d'infectés. L'occasion d'admirer encore une fois le rendu du RE Engine, et l'atmosphère bien plus sombre et pluvieuse de ce remake.

La date de sortie de Resident Evil 4 est fixée au 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 5, PS4 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 53,99 € sur Gamesplanet.

