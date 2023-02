Resident Evil 4 : gameplay, images et infos, le remake à la Une de Game Informer

Dans quelques semaines débarquera le remake de Resident Evil 4 sur les plateformes modernes, mais Game Informer a déjà pu mettre les mains sur le survival-horror de Capcom et livre un aperçu bourré d'informations intéressantes. Des images sont à admirer sur la seconde page, mais d'abord, place à une petite vidéo de gameplay :

En plus de graphismes à la pointe de la technologie, Resident Evil 4 (2023) inclura pas mal de modifications dans ses mécaniques pour coller aux tendances actuelles. Ainsi, nous apprenons que les QTE ont été supprimées dans ce remake, le couteau de Leon peut se briser après plusieurs utilisations (il est heureusement possible d'en récupérer d'autres et de les stocker) et les joueurs ne seront plus obligés de passer par la valise pour changer d'armes, un menu rapide fortement inspiré des The Last of Us permettra de choisir son équipement à la volée.

Par ailleurs, de nouvelles missions secondaires ont été rajoutées, comme chasser des ennemis précis ou collecter des peaux de serpent, elles se débloquent via des flyers sur la carte puis la récompense sera à obtenir auprès du Marchand. Rassurez-vous, les Médaillons Bleus seront toujours de la partie. Concernant Ashley, la fille du président que Leon doit sauver, elle n'aura plus de barre de santé, pour davantage de réalisme. Lorsqu'elle prendra des dégâts, elle sera à terre, notre héros devra alors la relever, sans quoi elle mourra en prenant encore de nouveaux dégâts. De plus, Leon pourra désormais poignarder les ennemis dans le dos lorsqu'ils kidnappent Ashley, et il sera possible de lui donner des ordres plus variés, comme se glisser dans des endroits étriqués pour ouvrir des portes.

Resident Evil 4 sera donc un vrai remake et non un lifting en haute définition, mais il faudra encore patienter avant de découvrir tout cela manette en main. La date de sortie du jeu est fixée au 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 5, PS4 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 53,99 € sur Gamesplanet.

