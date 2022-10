Resident Evil 4 : Ashley et Ada Wong se montrent dans un trailer inédit, des éditions Deluxe et Collector annoncées, et du gameplay partagé

En plus de la Winter's Expansion et de l'édition Gold de Resident Evil Village, le Resident Evil Showcase de cette nuit a également fait la part belle à Resident Evil 4, remake de ce classique de Capcom annoncé début juin et qui s'était ensuite remontré brièvement quelques jours plus tard. Attendu sur la génération actuelle (PS5 et Xbox Series X|S) ainsi que sur PC, il avait eu droit à une annonce surprise sur PS4 lors du Tokyo Game Show, sans davantage se montrer.

Bon, Capcom ne s'est pas embêté dans un premier temps et a simplement diffusé du gameplay du début du jeu... auquel nous avons joué et que nous avons détaillé bien en détail dans notre preview, nous vous renvoyons donc vers nos impressions. Famitsu, entre autres, a diffusé un montage reprenant ces passages auxquels nous avons eu accès. Pour autant, ce n'est pas tout ce qui a été montré, puisque le marchand avec ses armes à acheter contre des pesetas et ses autres articles à acquérir en échange de gemmes a lui aussi eu droit à un aperçu.

Ensuite, nous avons appris que les possesseurs du jeu sur PS4 pourront obtenir une mise à jour gratuite vers la version PS5. Ensuite, des éditions Deluxe numérique et Collector ont été introduites, dont le détail est à retrouver ci-dessous. Les précommandes vont également ouvrir dans les prochaines heures, avec des bonus à la clé dépendant de l'édition choisie et de la boutique.

Resident Evil 4 Deluxe Edition numérique - 79,99 € Une copie du jeu.

Le Pack de DLC Extra contenant :

Tenues pour Leon et Ashley : Alternatif ;



Tenues pour Leon et Ashley : Romantique ;



Tenue pour Leon et filtre : Héros ;



Tenue pour Leon et filtre : Vilain ;



Accessoire pour Leon : Lunettes de soleil sportives ;



Arme spéciale : Sentinel Nine ;



Arme spéciale : Skull Shaker ;



Bande-son classique ;



Carte aux trésors : Extension.

Resident Evil 4 Collector's Edition Tout le contenu de l'édition Deluxe.

Un steelbook.

La bande-son numérique.

Une statuette de Leon.

Un artbook.

Un poster.

Une boîte faisant office de packaging.

Bonus de précommande Avec l'édition standard : Mallette dorée et Porte-bonheur Munitions de pistolet.

Avec les éditions Deluxe et Collector : Mallettes dorée et classique, et Porte-bonheurs Munitions de pistolet et Herbe verte.

Sur le PlayStation Store : mini bande-son numérique.

Et pour terminer en beauté, c'est une toute nouvelle bande-annonce riche en séquences inédites qui a été diffusée, nous montrant évidemment la fille du président des États-Unis, Ashley Graham, le culte derrière son enlèvement baptisé Los Iluminados, Luis Sera et l'incontournable Ada Wong, ainsi que bien des menaces horrifiques auxquelles nous serons confrontés.

Pour terminer, de nombreux visuels sont disponibles en page suivante. La date de sortie de Resident Evil 4 est fixée au 24 mars 2023. Les précédents remakes sont eux toujours disponibles sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Resident Evil 4 : la tension est palpable, prenez garde au Chainsaw Man !