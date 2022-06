Resident Evil 4 : Leon montre son beau minois et son gameplay à la 3e personne en images et vidéo

En début de mois, le PlayStation State of Play a été ouvert par l'annonce du remake de Resident Evil 4 qui faisait l'objet de rumeurs depuis un moment déjà, avec un lancement d'ores et déjà daté au 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et même du contenu à venir sur PSVR 2 lorsqu'il sera disponible. Le trailer alors diffusé n'en montrait pas beaucoup, mais malheureusement, l'éditeur n'en gardait pas beaucoup plus sous le coude pour son Capcom Showcase.

La bande-annonce diffusée était la même, avec quelques secondes de plus à la toute fin montrant enfin le visage de Leon bien de face. Une courte séquence de gameplay a aussi été montrée, toujours à la troisième personne comme à l'époque, avec le personnage progressant dans une forêt dangereuse vraiment pas accueillante. Yasuhiro Ampo et Yoshiaki Hirabayashi, respectivement directeur et producteur de ce Resident Evil 4, ont expliqué avoir voulu garder un équilibre entre la nostalgie et la nouveauté, tout en accentuant le sentiment de solitude et de peur que nous procureront notamment les ennemis, dont les Ganados. Des visuels sont disponibles en page suivante pour bien s'imprégner de l'atmosphère de ce survival-horror repensé.

