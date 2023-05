Resident Evil 4 : enfin du gameplay et des images pour le mode VR

Resident Evil 4, le remake, est sorti en mars dernier sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S, le survival-horror de Capcom a fait trembler les fans comme à la belle époque, mais certains joueurs attendent avec impatience l'arrivée du mode VR pour retrouver Leon S. Kennedy en réalité virtuelle sur le PlayStation VR 2 de Sony.

Ce soir, à l'occasion du PlayStation Showcase, ce mode VR de Resident Evil 4 a enfin refait parler de lui avec une bande-annonce de gameplay. Edvin Edsö, producteur en charge de la promotion de la franchise, rajoute :

Le mode VR de Resident Evil 4 est un DLC gratuit destiné à la version PlayStation 5 du jeu. Vous pourrez mener à bien la mission éreintante de Leon, car toute l’histoire principale sera jouable sur PlayStation VR2.

Puisque le jeu sera en VR, la perspective passera d’une vue à la troisième personne à une vue subjective offrant une immersion complète. Depuis le point de vue de Leon, vous pourrez apprécier tous les détails et l’atmosphère de l’environnement.

Le gameplay en VR vous plongera dans le monde de Resident Evil 4 avec un degré d’immersion inégalé. L’un des objectifs de RE4 était de plonger plus profondément dans les intentions du jeu d’origine. Les moments horrifiques et l’intensité sont donc déjà accentués, mais lorsque vous jouerez en VR, vous vous retrouverez dans des situations plus intenses et plus glaçantes que jamais. Dans la bande-annonce, les fans reconnaîtront le niveau du village du jeu originel. Vous retrouverez les desseins sinistres des Ganados et ressentirez toute la tension d’une attaque ultime pouvant faire la différence entre la vie et la mort.

N’oubliez pas le couteau emblématique que vous pourrez manipuler plus librement en VR.

En plus du couteau, vous pourrez manier l’arsenal puissant et varié de Leon en immersion complète. Avec tous ces ingrédients d’action adaptés à la réalité virtuelle, le mode VR de Resident Evil 4 pour PlayStation VR2 a su évoluer pour proposer une expérience plus réaliste.

Le mode VR de Resident Evil 4 est en cours de développement. Restez à l’écoute pour ne pas manquer la date de sortie et d’autres détails.