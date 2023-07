PSVR 2 : la guerre des FPS multijoueur en approche, lequel choisir ?

Si vous suivez les top 10 des jeux les plus téléchargés sur PSVR 2, vous aurez remarqué que le FPS multijoueur Pavlov jouit d'une très bonne place, et ce, depuis le lancement du dernier casque VR de Sony. Loin d'être le jeu de tir multi qui, faute de concurrence, serait bon par défaut (lire notre test), voici que d'autres challengers s'apprêtent à débarquer prochainement sur PS5, répondant aux noms de Crossfire : Sierra Squad et FireWall Ultra.

Si FireWall Ultra sortira le 24 août prochain (lire nos premières impressions), nous n'avions pas eu vent de la date de sortie de Crossfire : Sierra Squad, prévu dans le courant de l'année. C'est désormais chose faite puisque l'éditeur vient d'annoncer une sortie pour le 29 août prochain, à 5 jours d'intervalle de son concurrent direct ! Il va donc falloir faire un choix. Si les titres susnommés sont esthétiquement proches, réalisme oblige, ils sont pourtant bien différents si nous prenons la peine de nous y attarder :

Pavlov :





Pavlov est un jeu exclusivement multijoueur (10 joueurs max – crossplay PC) orienté arcade dont les mécaniques de gameplay sont VR-Ready, comprenez par là que chaque arme dispose (comme en vrai) de son propre système de rechargement, qu'il faudra manuellement manipuler. Exit les boutons automatiques et la possibilité de se baisser ou de s'allonger, dans Pavlov, votre corps est mis à contribution. Question durée de vie, 15 modes de jeux sont disponibles et vous pourrez même les modifier. Le jeu brasse large et vous pourrez même conduire des véhicules en coopération, voire utiliser des armes de la seconde guerre mondiale, autant dire que côté contenu, les autres jeux ne seront pas au niveau (leur intérêt étant ailleurs). Autant dire que si vous aimez les FPS pour leurs côtés viscéralements gores, défoulant et complets, c'est le jeu qu'il vous faut.

Firewall Ultra :







Également testé par nos soins dans une version preview, Firewall Ultra (exclusivité PSVR 2) propose une expérience différente et bien plus tactique et lente que ne l'est le jeu cité précédemment. 2 équipes de 4 joueurs doivent s'affronter, l'une devant accomplir des objectifs, l'autre les défendre. Si la mort est définitive (point de respawn), le jeu se veut toutefois arcade puisque le rechargement est automatique et le lancer de grenade s'effectue par le suivi des yeux. Chose amusante, à l'arrivée d'une grenade aveuglante, vous pourrez littéralement fermer les yeux pour ne pas vous faire éblouir par cette dernière, ingénieux ! Rassurez-vous, les puristes pourrons tout de même recharger manuellement leurs armes via un mode Ultra prévu à cet effet. Firewall Ultra est le seul à tourner sous Unreal Engine V, et utilisera la reprojection (espérons un rendu correct) et le rendu fovéal. Si vous avez aimé le premier opus sur PS4 ou si vous êtes friands des Rainbow Six Siege-like, le jeu devrait vous plaire.

Crossfire : Sierra Squad :







Crossfire est le seul jeu de cette liste à être tiré d'une série de jeux (très médiocre au passage) en flat. C'est aussi le seul à proposer un mode solo scénarisé comprenant 13 missions et 17 types d'ennemis différents. 50 missions en coopération à deux (ou en solo) seront disponibles au lancement, ainsi qu'un mode horde pouvant accueillir 4 joueurs simultanément. Niveau arsenal, le titre comportera pas moins de 39 armes, c'est mieux que Firewall Ultra, mais moins qu'un certain Pavlov (qui en compte 67). Le titre dispose d'un mode réaliste permettant aux joueurs de s'affronter sans HUD, sans indications détaillées et avec un minimum de points de vie. En mode normal, le jeu ne se veut pas réaliste : les ennemis ne lâchent pas d'armes lorsqu'ils meurent (contrairement à Pavlov), votre vie (comme dans Firewall Ultra) remonte au fil du temps, le tir ami est toléré, mais seulement pour les balles. Le réalisme répondra cependant présent pour la manipulation des armes, ici, rien ne se fait de façon automatisée (façon Pavlov), y compris pour se soigner (via une trousse de soin).

Ceux qui ont pu l'essayer le temps d'un instant ont fait remonter à l'équipe de développement une certaine répétitivité dans les affrontements, gageons que celle-ci ne vienne pas entacher le titre dans sa version définitive. Les testeurs ont également confirmé le fait qu'il s'agissait du meilleur jeu tiré de la licence, sachant que le dernier d'entre eux à être sortie, CrossfireX , s'est vu affublé du sobriquet de "Counter-strike du pauvre", voire de l'un des pires jeux de l'année 2022. N'oubliez pas que la version PCVR de Crossfire : Sierra Squad sortira le même jour que sa version PSVR 2.

Conclusion





Alors, vous avez fait votre choix ? Pour vous y aider, résumons la situation : Pavlov plaira à ceux qui sont avides d'expériences rapides, une fois le rechargement des armes acquises, vous ne pourrez plus le lâcher. Il est également un bon complément aux 2 autres titres puisque il est le seul à ne pas figurer parmi la liste des FPS tactiques. Quant à Firewall et Crossfire, la balance penche nettement du côté du premier. Bien qu'il faille confirmer cela par des tests, Firewall Ultra semble bien plus maîtrisé que son concurrent direct et n'a pas le défaut, lui, d'être répétitif et lié à une série de jeux flats sans aucune saveur.





Si vous disposez d'un autre casque VR, nous vous conseillons l'excellent Breachers, qui est déjà considéré comme le maître en la matière. Son arrivée sur PSVR 2 pourrait bien voler la vedettes aux titres présentés ici mais aucune annonce n'a encore été faite. A suivre !

