PSVR 2 : le top 10 des téléchargements en août 2023, les FPS se font la guerre mais pas que...

Nous vous l'avions prédit sans trop y croire, les deux FPS sortis fin août ont disposé d'une clientèle suffisante pour venir bousculer les charts. Pour rappel, seuls les jeux uniquement jouables en VR sont inclus dans le classement. Sans plus attendre, analysons ce top d'un peu plus près.

Firewall Ultra est, malgré son manque de finition avéré, premier du classement (USA/Canada & Europe), tandis que CrossFire : Sierra Squad, bien plus apprécié, se retrouve quatrième du classement. Qu'en conclure ? FU dispose d'un prestige que n'a pas le nouveau challenger Crossfire, qualifié de Counter-Strike du pauvre dans sa version écran plat. Ceci dit, les rôles pourraient s'inverser sur le classement de septembre : les primo déçus de Firewall et les agréablement surpris de Crossfire pourraient informer les quelques indécis du choix qu'il leur reste à faire.

Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, c'est bien Beat Saber qui se bat contre Pavlov. Si les deux conservent, dans la région Canada/USA, la même place que sur le mois précédent, c'est en Europe que la situation s'inverse. En effet, sur le vieux continent, Pavlov prend la seconde place et Beat Saber la troisième.

Loin de cette guerre, l'excellent Synapse dégringole du classement, jusqu'à ne plus apparaître par chez nous. En parlant de disparition, notons celle de Star Wars : Tales from the Galaxy's Edge, Job Simulator (une première dans le classement), Moss : Book II, Hubris, Creed : Rise to Glory, the Dark Pictures : Switchback VR (malgré son lifting graphique) et Walkabout Mini Golf. Au niveau des apparitions, nous avons Walking Dead Saints & Sinners - Chapter 2 : Retribution, l'inoubliable The Room VR : A Dark Matter, Red Matter 2 (ou son retour dedans) et le très discutable Green Hell VR (portage bugué de la version Quest 2).

Grosse surprise, seul Swordsman VR fait partie des jeux habitués à rester dans le classement, une première dans l'histoire de cette enquête mensuelle. La baisse du prix du PSVR 2, que ce soit en neuf ou en occasion (pouvant tomber à 380 €) peut expliquer le chamboulement que subit le classement en ce moment : une nouvelle vague de joueurs, plus de variétés.

En septembre, si Hellsweeper (que nous avons pu tester en avant-première), RuinsMagus et Alvo pourraient faire irruption dans le top 10, ce sont surtout les nombreuses sorties d'octobre qui pourraient le chambouler : The 7th Guest VR, Propagation : Paradise Hotel, Very Bad Dreams - Do not fall into Madness, Phasmaphobia.

Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.