The 7th Guest VR : date de sortie annoncée et nouveau trailer pour bien avoir peur

The 7 th Guest VR est une adaptation en réalité virtuelle du jeu d'aventures développé par Trilobyte en 1993. Il est l'un des premiers jeux qui a vraiment exploité les possibilités de stockage du CD-ROM. Alors disponible sur PC (Windows), Mac et CD-I, il se jouait en vue à la première personne (FPS) et le joueur évoluait au travers de décors en 3D précalculés dans lesquels venaient s'ajouter du contenu vidéo. L'action se passe dans un manoir abandonné et, sans gâcher la découverte de j'histoire, il va falloir explorer, résoudre des énigmes pas toujours simples afin de découvrir ce qu'il a bien pu se passer pour que les six précédents invités aient disparu.

Cette adaptation permet de revivre l'histoire originale de façon très immersive grâce à la VR et donc de retrouver des personnages comme Martine Burden, Brian Dutton ou encore Edward & Elinor Knox. Ainsi, le manoir prend vie grâce à des visuels annoncés comme haut de gamme, des captures vidéos volumétriques fantomatiques et une bande son adaptative inspirée de celle du titre original. Les illusions d'optique et les puzzles sont nouveaux et pensés pour la VR, ce qui devrait rendre l'expérience encore plus immersive.

The 7th Guest VR sera donc disponible sur Meta Quest (2, 3, Pro), PlayStation VR 2 et SteamVR dès le 19 octobre prochain.