Call of the Sea VR : date de sortie et prix pour le jeu d'aventure sur Meta Quest 2

Petite curiosité intéressante pour les amateurs de jeux d'aventure lovecraftiens, Call of the Sea est pour rappel sorti à l'origine sur PC et Xbox (ainsi que dans le Game Pass) en toute fin d'année 2020, avant d'être porté sur PlayStation l'année suivante. Mais Out of the Blue et Raw Fury ont encore une carte à jouer.

Comme annoncé l'année dernière, Call of the Blue va avoir droit à une version en réalité virtuelle, exclusive au Meta Quest 2. Aujourd'hui, les studios sont de retour avec de plus amples détails. La date de sortie de Call of the Blue VR est fixée au 13 avril 2023 sur Meta Quest 2, au prix de 19,99 €, et même si vous avez déjà fait le jeu classique, il y aura de nouvelles choses à découvrir. Les développeurs ont en effet repensé l'histoire pour la réalité virtuelle et même refait les environnements avec l'Unreal Engine 4, plus adapté au casque VR de Meta. Dans les grandes lignes, ce sera quand même sensiblement du déjà-vu, nous suivrons Norah, à la recherche de son mari disparu sur une île oubliée pendant une expédition. Il faudra explorer les décors et résoudre des énigmes pour comprendre ce qui est arrivé, le tout dans une ambiance très inspirée du Mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft.

