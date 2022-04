Call of the Sea : enfin une date de sortie pour les éditions collector Journey et Norah's Diary

Sorti en fin d'année 2020 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, Call of the Sea a eu droit quelques mois plus tard à un portage sur PlayStation 4 et PS5. Ce sont ces versions pour les consoles de Sony qui vont avoir droit à deux éditions physiques, grâce à Meridiem Games et Microids Distribution.

Les studios avaient déjà présenté la Norah's Diary Edition avec un artbook et d'autres petits éléments physiques, et la Journey Edition, qui rajoute un second gros artbook, la bande originale sur vinyle et d'autres produits. L'attente ne sera plus très longue, ces éditions physiques de Call of the Sea seront disponibles à partir du 19 mai 2022. Pour rappel, la Norah's Diary Edition sera proposée sur PS4 et PS5, tandis que la Journey Edition sera uniquement sur PlayStation 5 et limitée à 1 000 exemplaires seulement.

Pour les plus impatients, vous pouvez déjà précommander Call of the Sea - Norah's Diary Edition à 39,99 € et Call of the Sea - Journey Edition à 119,99 € sur Amazon.

