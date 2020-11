Call of the Sea : la date de sortie dévoilée

Out of the Blue et Raw Fury avaient dévoilé pendant l'Inside Xbox de mai dernier Call of the Sea, un jeu d'aventure coloré prenant place dans les années 30, alors que Norah part à la recherche de son mari disparu sur une île déserte. Le titre doit arriver cette année sur ordinateurs et les consoles de Microsoft.

La fin d'année approche à grands pas, et heureusement, la page du jeu vient d'être mise à jour, nous apprenant que la date de sortie de Call of the Sea est fixée au 8 décembre 2020 sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S. Les précommandes sont déjà ouvertes, le titre est vendu 19,99 €, mais il sera pour rappel inclus dans le Xbox Game Pass, coûtant 29,99 € pour trois mois. Le jeu sera jouable en 4K Ultra HD sur PC et Xbox Series X et S et sera compatible HDR.

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir Call of the Sea, et si vous voulez en savoir davantage sur le gameplay, une vidéo est à retrouver ici.